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Татьяна Забожко, редактор ленты

Cпециальный формат Ставки: Зеленский в узком кругу обсудил наступление ВСУ

Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

9 августа президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего в специальном формате.

Спецформат предусматривал привлечение узкого круга людей, чтобы максимально сосредоточить внимание на единственной теме – наступлении Вооруженных сил Украины.

Во время заседания докладывали главнокомандующий Валерий Залужный, командующие Александр Сырский и Александр Тарнавский, а также начальник ГУР Кирилл Буданов.

Присутствующие, отмечает глава государства, проанализировали текущую ситуацию и действия врага, спланировали будущие шаги и обеспечение войск всем необходимым.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 532-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Владимир Зеленский

Война в Украине, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, ВСУ, Кирилл Буданов, Офис президента, Російська агресія, РФ
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