Cпециальный формат Ставки: Зеленский в узком кругу обсудил наступление ВСУ
9 августа президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего в специальном формате.
Спецформат предусматривал привлечение узкого круга людей, чтобы максимально сосредоточить внимание на единственной теме – наступлении Вооруженных сил Украины.
Во время заседания докладывали главнокомандующий Валерий Залужный, командующие Александр Сырский и Александр Тарнавский, а также начальник ГУР Кирилл Буданов.
Присутствующие, отмечает глава государства, проанализировали текущую ситуацию и действия врага, спланировали будущие шаги и обеспечение войск всем необходимым.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 532-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Источник: Владимир Зеленский
Они держат наше небо. ПВО – эта аббревиатура теперь знакома каждому украинцу. Произнося ее, мы чувствуем уважение, безграничную благодарность и гордость. В начале российского вторжения наши воины, имея в своем арсенале устаревшие советские системы, не дали оккупантам захватить украинское небо. А теперь еще и овладели ведущими разработками армий НАТО. От норвежских Nasams, блестяще проявивших себя в Украине, до американских Petriot, сбивающих баллистические и сверхзвуковые ракеты.Орест Дрималовский