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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Cпеціальний формат Ставки: Зеленський у вузькому колі обговорив наступ ЗСУ

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

9 серпня президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача в спеціальному форматі.

Спецформат передбачав залучення найвужчого кола людей, щоб максимально зосередити увагу на єдиній темі – наступі Збройних сил України.

Під час засідання доповідали головнокомандувач Валерій Залужний, командувачі Олександр Сирський та Олександр Тарнавський, а також начальник ГУР Кирило Буданов.

Присутні, зазначає глава держави, глибоко проаналізували поточну ситуацію та дії ворога, спланували майбутні кроки й забезпечення військ усім необхідним.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 532-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Володимир Зеленський

Війна в Україні, Валерій Залужний, Володимир Зеленський, ЗСУ, Кирило Буданов, Офіс президента, Російська агресія, РФ
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