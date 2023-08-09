Cпеціальний формат Ставки: Зеленський у вузькому колі обговорив наступ ЗСУ
9 серпня президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача в спеціальному форматі.
Спецформат передбачав залучення найвужчого кола людей, щоб максимально зосередити увагу на єдиній темі – наступі Збройних сил України.
Під час засідання доповідали головнокомандувач Валерій Залужний, командувачі Олександр Сирський та Олександр Тарнавський, а також начальник ГУР Кирило Буданов.
Присутні, зазначає глава держави, глибоко проаналізували поточну ситуацію та дії ворога, спланували майбутні кроки й забезпечення військ усім необхідним.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 532-гу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Володимир Зеленський
Вони тримають наше небо. ППО – ця абревіатура тепер знайома кожному українцю. Вимовляючи її, ми відчуваємо повагу, безмежну вдячність і гордість. На початку російського вторгнення наші воїни, маючи у своєму арсеналі лише застарілі радянські системи, не дали окупантам захопити українське небо. А тепер ще й опанували провідні розробки армій НАТО. Від норвезьких Nasams, які блискуче проявили себе в Україні, до американських Petriot, що збивають балістичні та надзвукові ракети.Орест Дрималовський