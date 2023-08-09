Рада приняла закон об усилении роли Антимонопольного комитета: что он предусматривает

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №5431 об усилении роли Антимонопольного комитета Украины. Его поддержали 258 народных депутатов.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

— Я не голосовал за этот закон и считаю его мягко говоря не очень качественным. Сначала нормальная способность — а потом полномочия. Еще создается один ручной орган с чрезвычайными полномочиями лезть в бизнес, — написал он.

Законопроект внесли в парламент еще в апреле 2021 года. Его цель — приблизить украинское законодательство о конкуренции к европейскому.

До конца декабря на рассмотрение парламента должен поступить новый законопроект — об институциональной независимости АМКУ, совершенствовании процедуры назначения ключевых должностных лиц и усилении его исполнительных полномочий.

Пока что депутаты запустили только первую часть антимонопольной реформы, которая расширяет и совершенствует полномочия АМКУ. Например, теперь он сможет проводить обыски и изымать документы.

Законопроект совершенствует механизм освобождения от ответственности для участников антиконкурентных согласованных действий (leniency), вводит институт урегулирования по делам (settlement) и солидарную ответственность ответчиков при уплате штрафов.

Среди прочего, законопроект предусматривает повышение зарплат в АМКУ. Их закрепили прямо в законе с привязкой к размеру прожиточного минимума — от 8 (работник территориального отделения, более 21 тыс. грн в 2023 году) до 30 (глава АМКУ, более 80 тыс. грн в 2023 году).

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