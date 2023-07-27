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Политика
Валентина Летяк, редактор ленты

В Украине хотят вернуть е-декларирование доходов чиновников — законопроект

Гроші, гривні, виплати, податки
Фото: Unsplash

Группа народных депутатов во главе с председателем фракции Слуга народа Давидом Арахамией зарегистрировала в Верховной Раде 26 июля законопроект №9534 относительно определения порядка представления деклараций лицами, уполномоченными на выполнение функций государства или местного самоуправления в условиях военного положения.

То есть этим документом фактически предлагается вернуть обязательное электронное декларирование государственных служащих, депутатов, судей и других должностных лиц, которое отменили из соображений безопасности в начале полномасштабного вторжения РФ.

Проект предусматривает, что чиновники, которые в 2022-2023 годах не подали е-декларации, должны подать их в течение 90 календарных дней со дня вступления в силу этого закона.

В то же время лица, выполняющие задачи в интересах нацбезопасности и обороны, участвующие в боевых действиях и получающие дополнительное вознаграждение, подают такую декларацию в течение 90 дней со дня отмены военного положения.

Документом также предлагается предусмотреть особенности организации проведения проверок, предусмотренных законами О предотвращении коррупции и Об очищении власти, в период действия военного положения, определить случаи, когда такие проверки не проводятся.

В феврале 2022 года в Украине отменили е-декларирование и закрыли реестр деклараций, а также приостановили функции НАПК. Поэтому сейчас представление информации о доходах и имуществе только добровольное.

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В Украине хотят вернуть е-декларирование доходов чиновников — законопроект

Верховна Рада IX скликання, Декларації, Державіаслужба, Е-декларации, Законопроект, НАЗК
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