Рада ухвалила закон щодо посилення ролі Антимопольного комітету: що він передбачає

Верховна Рада ухвалила у другому читанні та у цілому законопроект № 5431 про посилення ролі Антимонопольного комітету України. Його підтримали 258 народних депутатів.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

– Я не голосував за цей закон і вважаю його, мʼяко говорячи, не дуже якісним. Спочатку нормальна спроможність – а потім повноваження. Ще створюється один ручний орган з надзвичайними повноваженнями лізти до бізнесу, – написав він.

Законопроєкт внесли до парламенту ще у квітні 2021 року. Його мета – наблизити українське законодавство про конкуренцію до європейського.

До кінця грудня на розгляд парламенту повинен надійти новий законопроєкт – про інституційну незалежність АМКУ, вдосконалення призначення ключових посадових осіб та посилення його виконавчих повноважень.

Поки що депутати запустили тільки першу частину антимонопольної реформи, яка розширює та вдосконалює повноваження АМКУ. Наприклад, тепер він зможе проводити обшуки та вилучати документи.

Законопроєкт вдосконалює механізм звільнення від відповідальності для учасників антиконкурентних узгоджених дій (leniency), запроваджує інститут врегулювання у справах (settlement) та солідарну відповідальність відповідачів під час сплати штрафів.

З-поміж іншого, законопроєкт передбачає підвищення зарплат в АМКУ. Їх закріпили прямо в законі з прив’язкою до розміру прожиткового мінімуму – від 8 (працівник територіального відділення, понад 21 тис. грн у 2023 році) до 30 (голова АМКУ, більш як 80 тис. грн у 2023 році).

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