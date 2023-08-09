РФ создала мощную группировку для наступления на Купянское направление — Сырский
Войска РФ сосредотачивают основные наступательные усилия на Купянском направлении. Для этого они создали группировку с восьми штурмовых отрядов Шторм-Z.
Об этом рассказал в комментарии УП командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.
— Цель противника — прорвать оборону наших войск и выйти непосредственно к Купянску. Боевые действия сейчас отличаются чрезвычайной интенсивностью. Отдельные позиции за эти дни несколько раз переходили из рук в руки, — сказал он.
Сырский отметил, что одновременно враг наступлением из района Новоселовское осуществлял попытку рассечь группировку Сил обороны ударом во фланг и окружить часть подразделений бригады, которая держит там оборону. Украинские защитники отбили попытки противника продвинуться вперед.
Командующий Сухопутными войсками ВСУ также сообщил, что обсудил с командирами возможные дальнейшие действия оккупантов и варианты действий защитников.
В результате были приняты все необходимые решения для “гарантированного сдерживания противника и создания условий для дальнейшего его разгрома”. В частности, воинские части усилят всеми необходимыми силами, средствами и боеприпасами.
Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что в течение суток украинские защитники ликвидировали 820 российских захватчиков.
Они держат наше небо. ПВО – эта аббревиатура теперь знакома каждому украинцу. Произнося ее, мы чувствуем уважение, безграничную благодарность и гордость. В начале российского вторжения наши воины, имея в своем арсенале устаревшие советские системы, не дали оккупантам захватить украинское небо. А теперь еще и овладели ведущими разработками армий НАТО. От норвежских Nasams, блестяще проявивших себя в Украине, до американских Petriot, сбивающих баллистические и сверхзвуковые ракеты.Орест Дрималовский