РФ создала мощную группировку для наступления на Купянское направление — Сырский

Войска РФ сосредотачивают основные наступательные усилия на Купянском направлении. Для этого они создали группировку с восьми штурмовых отрядов Шторм-Z.

Об этом рассказал в комментарии УП командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.

— Цель противника — прорвать оборону наших войск и выйти непосредственно к Купянску. Боевые действия сейчас отличаются чрезвычайной интенсивностью. Отдельные позиции за эти дни несколько раз переходили из рук в руки, — сказал он.

Сырский отметил, что одновременно враг наступлением из района Новоселовское осуществлял попытку рассечь группировку Сил обороны ударом во фланг и окружить часть подразделений бригады, которая держит там оборону. Украинские защитники отбили попытки противника продвинуться вперед.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ также сообщил, что обсудил с командирами возможные дальнейшие действия оккупантов и варианты действий защитников.

В результате были приняты все необходимые решения для “гарантированного сдерживания противника и создания условий для дальнейшего его разгрома”. В частности, воинские части усилят всеми необходимыми силами, средствами и боеприпасами.

Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что в течение суток украинские защитники ликвидировали 820 российских захватчиков.

Источник : Украинская правда

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.