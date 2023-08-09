Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Удар авиабомбой по центру переливания крови в Харьковской области: что известно
Тревогу не объявляли: в Киеве на левом берегу прогремел взрыв
Мощный пожар на элеваторе: что известно о трех сериях обстрелов Хмельницкой области
Взорвался в руках: на Харьковщине 11-летняя девочка погибла из-за планшета
Основа мирного соглашения. Участники саммита в Джидде договорились об уважении к целостности украинской территории — СМИ
Украина
Бедрак Виктория, редактор ленты

РФ создала мощную группировку для наступления на Купянское направление — Сырский

ЗСУ, українська армія
Фото: Getty Images

Войска РФ сосредотачивают основные наступательные усилия на Купянском направлении. Для этого они создали группировку с восьми штурмовых отрядов Шторм-Z.

Об этом рассказал в комментарии УП командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.

— Цель противника — прорвать оборону наших войск и выйти непосредственно к Купянску. Боевые действия сейчас отличаются чрезвычайной интенсивностью. Отдельные позиции за эти дни несколько раз переходили из рук в руки, — сказал он.

Сырский отметил, что одновременно враг наступлением из района Новоселовское осуществлял попытку рассечь группировку Сил обороны ударом во фланг и окружить часть подразделений бригады, которая держит там оборону. Украинские защитники отбили попытки противника продвинуться вперед.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ также сообщил, что обсудил с командирами возможные дальнейшие действия оккупантов и варианты действий защитников.

В результате были приняты все необходимые решения для “гарантированного сдерживания противника и создания условий для дальнейшего его разгрома”. В частности, воинские части усилят всеми необходимыми силами, средствами и боеприпасами.

Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что в течение суток украинские защитники ликвидировали 820 российских захватчиков.

Читайте также
Прогресс есть, но он постепенный, медленный и не без трудностей — США о контрнаступлении Украины
Джон Кірбі

Источник: Украинская правда
Война в Украине, Александр Сырский
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Взгляды Китая и РФ на окончание войны все больше не совпадают — ISW
РФ создала мощную группировку для наступления на Купянское направление — Сырский
США объявят о новом пакете помощи для Украины уже на следующей неделе — Госдеп
США Україна
Мост снова перекрыли. В Крыму сообщают о взрывах
Вибух
Митрополит ПЦУ заявил прихожанам, что власти Украины “выдумывают” войну
митрополит Данило
Сейчас в Украине самый низкий за 20 лет уровень коррупции — министр финансов
Сергій Марченко - міністр фінансів України
Видео
Самый опытный в мире оператор ПВО – украинец: уникальный опыт наших бойцов

Они держат наше небо. ПВО – эта аббревиатура теперь знакома каждому украинцу. Произнося ее, мы чувствуем уважение, безграничную благодарность и гордость. В начале российского вторжения наши воины, имея в своем арсенале устаревшие советские системы, не дали оккупантам захватить украинское небо. А теперь еще и овладели ведущими разработками армий НАТО. От норвежских Nasams, блестяще проявивших себя в Украине, до американских Petriot, сбивающих баллистические и сверхзвуковые ракеты.

Орест Дрималовский
Ее ежедневно пытали: история женщины, которая пережила 7 месяцев плена
РФ создала мощную группировку для наступления на Купянское направление — Сырский
России не будет на следующей встрече: о чем договорились в Джидде и как на это отреагировала РФ
РФ создала мощную группировку для наступления на Купянское направление — Сырский
Готовимся к зиме! Что нужно знать об отопительном сезоне
РФ создала мощную группировку для наступления на Купянское направление — Сырский
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 00:00 (08.08.2023)
РФ создала мощную группировку для наступления на Купянское направление — Сырский
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь