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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

РФ створила потужне угруповання для наступу на Куп’янський напрямок – Сирський

ЗСУ, українська армія
Фото: Getty Images

Війська РФ зосереджують основні наступальні зусилля на Куп’янському напрямку. Для цього вони створили угруповання з восьми штурмових загонів Шторм-Z.

Про це розповів у коментарі УП командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський.

– Мета противника – прорвати оборону наших військ і вийти безпосередньо до Куп’янська. Бойові дії зараз відрізняються надзвичайною інтенсивністю. Окремі позиції за ці дні декілька разів переходили із рук в руки, – сказав він.

Сирський зазначив, що одночасно ворог наступом із району Новоселівське здійснював спробу розсікти угруповання Сил оборони ударом у фланг та оточити частину підрозділів бригади, яка тримає там оборону. Українські захисники відбили спроби противника просунутися вперед.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ також повідомив, що обговорив з командирами можливі подальші дії окупантів та варіанти дій захисників.

В результаті були ухвалені всі необхідні рішення для “гарантованого стримування противника та створення умов для подальшого його розгрому”. Зокрема, військові частини посилять всіма необхідними силами, засобами та боєприпасами.

Раніше у Генштабі ЗСУ повідомили, що упродовж доби українські захисники ліквідували 820 російських загарбників.

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Джерело: Українська правда
Війна в Україні, Олександр Сирський
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