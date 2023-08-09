РФ створила потужне угруповання для наступу на Куп’янський напрямок – Сирський
Війська РФ зосереджують основні наступальні зусилля на Куп’янському напрямку. Для цього вони створили угруповання з восьми штурмових загонів Шторм-Z.
Про це розповів у коментарі УП командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський.
– Мета противника – прорвати оборону наших військ і вийти безпосередньо до Куп’янська. Бойові дії зараз відрізняються надзвичайною інтенсивністю. Окремі позиції за ці дні декілька разів переходили із рук в руки, – сказав він.
Сирський зазначив, що одночасно ворог наступом із району Новоселівське здійснював спробу розсікти угруповання Сил оборони ударом у фланг та оточити частину підрозділів бригади, яка тримає там оборону. Українські захисники відбили спроби противника просунутися вперед.
Командувач Сухопутних військ ЗСУ також повідомив, що обговорив з командирами можливі подальші дії окупантів та варіанти дій захисників.
В результаті були ухвалені всі необхідні рішення для “гарантованого стримування противника та створення умов для подальшого його розгрому”. Зокрема, військові частини посилять всіма необхідними силами, засобами та боєприпасами.
Раніше у Генштабі ЗСУ повідомили, що упродовж доби українські захисники ліквідували 820 російських загарбників.
Вони тримають наше небо. ППО – ця абревіатура тепер знайома кожному українцю. Вимовляючи її, ми відчуваємо повагу, безмежну вдячність і гордість. На початку російського вторгнення наші воїни, маючи у своєму арсеналі лише застарілі радянські системи, не дали окупантам захопити українське небо. А тепер ще й опанували провідні розробки армій НАТО. Від норвезьких Nasams, які блискуче проявили себе в Україні, до американських Petriot, що збивають балістичні та надзвукові ракети.Орест Дрималовський