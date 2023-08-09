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Татьяна Забожко, редактор ленты

ВСУ утром приземлили вражеский вертолет – Генштаб

Російський вертоліт Ка-52М

Утром 9 августа украинские военные сбили очередной вертолет российских оккупантов.

Тип вертолета устанавливается, отмечают в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

– Выстоим и победим! – добавляют в Генштабе ВСУ.

К слову, накануне авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили:

  • два пункта управления,
  • пять артиллерийских средств на огневых позициях,
  • склад боеприпасов,
  • две станции радиоэлектронной борьбы противника.

Источник: Генштаб ВСУ

Фото: Ростех

Вертолет, Гелікоптер
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