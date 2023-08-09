ВСУ утром приземлили вражеский вертолет – Генштаб
Утром 9 августа украинские военные сбили очередной вертолет российских оккупантов.
Тип вертолета устанавливается, отмечают в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
– Выстоим и победим! – добавляют в Генштабе ВСУ.
К слову, накануне авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили:
- два пункта управления,
- пять артиллерийских средств на огневых позициях,
- склад боеприпасов,
- две станции радиоэлектронной борьбы противника.
Источник: Генштаб ВСУ
Фото: Ростех
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