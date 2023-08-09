ЗСУ зранку приземлили ворожий вертоліт – Генштаб
Уранці 9 серпня українські військові збили черговий вертоліт російських окупантів.
Тип вертольота наразі встановлюється, зауважують у Генеральному штабі Збройних сил України.
– Вистоїмо й переможемо! – додають у Генштабі ЗСУ.
До слова, напередодні авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога.
Підрозділи ракетних військ та артилерії протягом доби уразили:
- два пункти управління,
- п’ять артилерійських засобів на вогневих позиціях,
- склад боєприпасів,
- дві станції радіоелектронної боротьби противника.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 532-гу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Генштаб ЗСУ
Фото: Ростех
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