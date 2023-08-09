ЗСУ зранку приземлили ворожий вертоліт – Генштаб

Росії не буде на наступній зустрічі: про що домовились у Джидді та як на це відреагувала РФ

Міжнародна спільнота обговорює зустріч, що відбулась на вихідних в Саудівській Аравії і була присвячена мирному плану президента України Володимира Зеленського. Зібралися представники понад 40 країн. Дипломати кажуть, сам факт, що такі консультації відбулися, а Росію на них не запросили – це великий успіх.

8 Серпня, 16:03

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