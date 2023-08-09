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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

ЗСУ зранку приземлили ворожий вертоліт – Генштаб

Російський вертоліт Ка-52М

Уранці 9 серпня українські військові збили черговий вертоліт російських окупантів.

Тип вертольота наразі встановлюється, зауважують у Генеральному штабі Збройних сил України.

– Вистоїмо й переможемо! – додають у Генштабі ЗСУ.

До слова, напередодні авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога.

Підрозділи ракетних військ та артилерії протягом доби уразили:

  • два пункти управління,
  • п’ять артилерійських засобів на вогневих позиціях,
  • склад боєприпасів,
  • дві станції радіоелектронної боротьби противника.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 532-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: Ростех

Війна в Україні, Вертоліт, Гелікоптер, Генеральний штаб України, ЗСУ, Російська агресія, РФ
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