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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Освобождение из-под стражи митрополита Павла: СБУ прокомментировала решение и повлияет ли это на приговор

Освобождение из-под стражи митрополита Павла: СБУ прокомментировала решение и повлияет ли это на приговор
Фото: СБУ

Служба безопасности Украины сообщает, что освобождение из-под стражи под залог митрополита Павла (Лебедя) никоим образом не повлияет на справедливое рассмотрение дела в суде.

Об этом говорится в комментарии пресс-службы СБУ.

Напомним, что на днях за митрополита УПЦ (МП) Павла (Лебедя) был внесен залог в размере 33,3 млн грн, вследствии чего он был освобожден из-под стражи. Это предусматривает предыдущее решение Соломенского районного суда Киева.

— Подчеркиваем, что освобождение из-под стражи бывшего наместника Киево-Печерской лавры из-за внесения соответствующего залога не означает его освобождение от уголовной ответственности. Речь идет исключительно о виде меры пресечения, поскольку инкриминируемые митрополиту Павлу статьи УКУ не предусматривают безальтернативного содержания под стражей, — говорится в сообщении СБУ.

Сейчас суд наложил на митрополита УПЦ (МП) Павла ряд обязательств:

  • носить электронное средство контроля;
  • не покидать с. Вороньков Бориспольского района Киевской области без уведомления об этом следователя (за исключением неотложных случаев, связанных с опасностью для жизни и здоровья);
  • по первому требованию прибывать к следователю, прокурору, следственному судье в данном уголовном производстве;
  • воздерживаться от общения с потерпевшими и свидетелями.

В настоящее время расследование в уголовном производстве в отношении Павла (Лебедя) завершено, а его адвокаты знакомятся с материалами дела. После этого обвинительный акт будет направлен в суд.

Ранее следователи Службы безопасности сообщили митрополиту о подозрении по следующим статьям УК Украины: ч. 2 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений); ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины).

СБУ, Священик, Суд
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