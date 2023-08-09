Освобождение из-под стражи митрополита Павла: СБУ прокомментировала решение и повлияет ли это на приговор
Служба безопасности Украины сообщает, что освобождение из-под стражи под залог митрополита Павла (Лебедя) никоим образом не повлияет на справедливое рассмотрение дела в суде.
Об этом говорится в комментарии пресс-службы СБУ.
Напомним, что на днях за митрополита УПЦ (МП) Павла (Лебедя) был внесен залог в размере 33,3 млн грн, вследствии чего он был освобожден из-под стражи. Это предусматривает предыдущее решение Соломенского районного суда Киева.
— Подчеркиваем, что освобождение из-под стражи бывшего наместника Киево-Печерской лавры из-за внесения соответствующего залога не означает его освобождение от уголовной ответственности. Речь идет исключительно о виде меры пресечения, поскольку инкриминируемые митрополиту Павлу статьи УКУ не предусматривают безальтернативного содержания под стражей, — говорится в сообщении СБУ.
Сейчас суд наложил на митрополита УПЦ (МП) Павла ряд обязательств:
- носить электронное средство контроля;
- не покидать с. Вороньков Бориспольского района Киевской области без уведомления об этом следователя (за исключением неотложных случаев, связанных с опасностью для жизни и здоровья);
- по первому требованию прибывать к следователю, прокурору, следственному судье в данном уголовном производстве;
- воздерживаться от общения с потерпевшими и свидетелями.
В настоящее время расследование в уголовном производстве в отношении Павла (Лебедя) завершено, а его адвокаты знакомятся с материалами дела. После этого обвинительный акт будет направлен в суд.
Ранее следователи Службы безопасности сообщили митрополиту о подозрении по следующим статьям УК Украины: ч. 2 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений); ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины).
Они держат наше небо. ПВО – эта аббревиатура теперь знакома каждому украинцу. Произнося ее, мы чувствуем уважение, безграничную благодарность и гордость. В начале российского вторжения наши воины, имея в своем арсенале устаревшие советские системы, не дали оккупантам захватить украинское небо. А теперь еще и овладели ведущими разработками армий НАТО. От норвежских Nasams, блестяще проявивших себя в Украине, до американских Petriot, сбивающих баллистические и сверхзвуковые ракеты.Орест Дрималовский