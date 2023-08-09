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Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Звільнення з-під варти митрополита Павла: СБУ прокоментувала рішення та чи це вплине на вирок

Звільнення з-під варти митрополита Павла: СБУ прокоментувала рішення та чи це вплине на вирок
Фото: СБУ

Служба безпеки України повідомляє, що звільнення з-під варти під заставу митрополита Павла (Лебедя) жодним чином не вплине на справедливий розгляд справи у суді.

Про це йдеться у коментар пресслужби СБУ.

Нагадаємо, що днями за митрополита УПЦ (МП) Павла (Лебедя) було внесено заставу у розмірі 33,3 млн грн, через що його було звільнено з-під варти. Це передбачає попереднє рішення Солом’янського районного суду Києва.

– Наголошуємо, що звільнення з-під варти колишнього намісника Києво-Печерської лаври через внесення відповідної застави не означає його звільнення від кримінальної відповідальності. Йдеться винятково про вид запобіжного заходу, оскільки інкриміновані митрополиту Павлу статті ККУ не передбачають безальтернативного тримання під вартою, – йдеться у повідомленні СБУ.

Наразі суд наклав на митрополита УПЦ (МП) Павла низку обов’язків:

  •  носити електронний засіб контролю;
  • не залишати с. Вороньків Бориспільського району Київської області без повідомлення про це слідчого (за винятком невідкладних випадків, пов’язаних із небезпекою для життя та здоров’я);
  • за першою вимогою прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді в цьому кримінальному провадженні;
  • утримуватися від спілкування з потерпілими та свідками.

На цей момент розслідування у кримінальному провадженні стосовно Павла (Лебедя) завершено, а його адвокати ознайомлюються з матеріалами справи. Після цього обвинувальний акт буде скеровано до суду.

Раніше слідчі Служби безпеки повідомили митрополиту про підозру за такими статтями КК України: ч. 2 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань); ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України).

СБУ, Священик, Суд
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