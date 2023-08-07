Экс-наместника Лавры Павла выпустили из-под стражи под залог в 33 млн грн

Бывшего наместника Киево-Печерской лавры, митрополита Павла (Петр Лебедь) освободили из-под стражи. За него внесли залог в размере 33,3 млн грн.

Об этом сообщили на Facebook-странице УПЦ МП и проинформировал его адвокат Никита Чекман.

— Сегодня, 07.08.2023 года, наместник Киево-Печерской лавры (с 29 марта 2023 года и.о. наместника лавры является архимандрит Авраамий, — Ред.) наконец освобожден из-под стражи, — заявил Чекман.

По словам адвоката, сумму залога собрали прихожане УПЦ МП, после того, как на сайте церкви опубликовали реквизиты. Чекман заявил, что средства внесли около 1 тыс. человек.

14 июля Соломенский районный суд Киева изменил меру пресечения для митрополита с домашнего ареста на пребывание под стражей с альтернативой залога в 33,3 млн грн. Представитель религиозной организации должен был находиться в СИЗО до 14 августа.

В суде прокурор утверждал, что митрополит Павел общался с одним из свидетелей по уголовному делу, чем нарушил наложенные судом обязанности.

Перед этим ему объявили о еще одном подозрении — в нарушении равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений, оправдании и отрицании вооруженной агрессии РФ, совершенных должностным лицом повторно.

В конце июня Соломенский райсуд Киева продлил домашний арест на два месяца бывшему наместнику Киево-Печерской лавры, митрополиту УПЦ Павлу.

Напомним, СБУ вручила подозрение митрополиту Павлу 1 апреля по двум статьям — разжигание религиозной вражды (ч. 1 ст. 161 УК) и оправдание и отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины (ч. 1 ст. 43 2 УКУ). В его доме провели обыски.

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