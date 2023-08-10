Вместе образуют сердце: Польша и Украина ко Дню независимости выпустят две памятные монеты

Ко Дню Независимости, 24 августа, Нацбанк Украины совместно с Нацбанком Польши выпустят совместный набор из двух серебряных памятных монет Дружба и братство — самое большое богатство.

Общий тираж набора — до 10 тысяч штук (по пять тысяч штук для каждой страны).

Как будут выглядеть памятные монеты

Уникальность совместного украинско-польского набора заключается в том, что он состоит из двух серебряных памятных монет, которые вместе образуют символическую фигуру в форме сердца. Их номинал — 10 гривен и 10 злотых.

На аверсах монет изображены ленты в цветах флагов Украины и Польши, которые украшены гербами обеих стран. В нижней части монет — стилизованные изображения человеческих фигур, символизирующих текущую ситуацию в обеих странах: на украинской монете — войну, ее ужасы и сопротивление украинского народа; на польской — помощь, поддержку и сочувствие.

На реверсах — символические фигуры украинца и поляка, которые сидят за одним столом, накрытым скатертью, и делятся хлебом и вином. Соединив две монеты вместе, можно увидеть, как в нижней их части орнамент образует цветок — символ надежды, жизни и развития.

Где приобрести памятные монеты

В Украине приобрести набор из двух серебряных памятных монет Дружба и братство — самое большое богатство можно будет с 31 августа 2023 года в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ.

Также набор можно будет купить у банков-дистрибьюторов:

АО АБ Укргазбанк,

АО АБ Радабанк,

АО Таскомбанк,

АО КБ ПриватБанк.

Более подробную информацию о начале реализации и точках продажи набора можно будет узнать на официальных сайтах банков-дистрибьюторов.

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