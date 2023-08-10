Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Вибухнув у руках: на Харківщині 11-річна дівчинка загинула через планшет
Після розмови з Путіним. Ердоган заявив, що прагне “розширити” зернову угоду
Тривогу не оголошували: у Києві на лівому березі пролунав вибух
Відкусила 9 кг плоті: у Нью-Йорку акула напала на 65-річну українку під час купання
Коли втрачається статус біженця в Польщі: експерт розповів, що не можна робити
Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Разом утворюють серце: Польша та Україна до Дня незалежності випустять дві пам’ятні монети

Разом утворюють серце: Польша та Україна до Дня незалежності випустять дві пам’ятні монети

До Дня Незалежності, 24 серпня, Нацбанк України спільно з Нацбанком Польщі випустять спільний набір із двох срібних пам’ятних монет Дружба та братство – найбільше багатство.

Загальний тираж набору – до 10 тисяч штук (по п’ять тисяч штук для кожної країни).

Який вигляд матимуть пам’ятні монети

Унікальність спільного україно-польського набору полягає в тому, що він складається з двох срібних пам’ятних монет, які разом утворюють символічну фігуру у формі серця. Їхній номінал – 10 гривень і 10 злотих.

Польша та Україна до Дня незалежності випустять пам’ятні монети: як виглядатимуть та де купити

Фото: Нацбанк

На аверсах монет зображено стрічки в кольорах стягів України та Польщі, які оздоблені гербами обох країн. У нижній частині монет – стилізовані зображення людських фігур, що символізують поточну ситуацію в обох країнах: на українській монеті – війну, її жахи та опір українського народу; на польській – допомогу, підтримку та співчуття.

На реверсах – символічні постаті українця і поляка, які сидять за одним столом, накритим скатертиною, і діляться хлібом та вином. З’єднавши дві монети разом, можна побачити, як у нижній їх частині орнамент утворює квітку – символ надії, життя та розвитку.

Де придбати пам’ятні монети

В Україні придбати набір із двох срібних пам’ятних монет Дружба та братство – найбільше багатство можна буде з 31 серпня 2023 року в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ.

Також набір можна буде купити у банків-дистриб’юторів:

  • АТ АБ Укргазбанк,
  • АТ АБ Радабанк,
  • АТ Таскомбанк,
  • АТ КБ ПриватБанк.

Детальнішу інформацію про початок реалізації та точки продажу набору можна буде дізнатись на офіційних сайтах банків-дистриб’юторів.

Читайте також
Виплати до Дня Незалежності 2023: хто отримає та розмір
Разом утворюють серце: Польша та Україна до Дня незалежності випустять дві пам’ятні монети

День Незалежності, монети, Нацбанк
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
З Patriot на реверсі: НБУ присвятив нову обігову пам’ятну монету ППО України
Разом утворюють серце: Польша та Україна до Дня незалежності випустять дві пам’ятні монети
Виплати до Дня Незалежності 2023: хто отримає та розмір
Разом утворюють серце: Польша та Україна до Дня незалежності випустять дві пам’ятні монети
Мораторій до 2025 року: в НБУ дали прогноз щодо підвищення комунальних тарифів
тарифи комуналка
Зростання зарплат та конкуренції: НБУ дав прогноз для ринку праці в Україні
Зарплата, гроші, виплати, гривні, гаманець
Наша незалежність гартується у війні: історики про важливість Дня української державності
День державності
Відео
Навчання пілотів на F-16: чому досі не почалася підготовка і хто гальмує процес

Українські пілоти вже давно готові розпочати навчання на винищувачах F-16. Ймовірно, тренування почнуться вже з кінця літа, – про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Про те, що Захід затягує з цим, каже і колишній верховний командувач об’єднаних сил НАТО у Європі Філіп Брідлав. За його словами, багато країн уже готові приймати наших пілотів і мають плани навчання, але саме США гальмують процес. Зволікання з винищувачами змушує Україну збавляти темпи контрнаступу, – додає Брідлав в інтерв’ю Голосу Америки.

Наталя Луценко
Автомат замість пензля, окопи замість майстерні: історія художника, що ледь не втратив головне
Разом утворюють серце: Польша та Україна до Дня незалежності випустять дві пам’ятні монети
Будуймо Україну разом: як звичайні люди долучилися до відбудови Харкова
Разом утворюють серце: Польша та Україна до Дня незалежності випустять дві пам’ятні монети
Україна – не Росія. Битва за Незалежність: початок
Разом утворюють серце: Польша та Україна до Дня незалежності випустять дві пам’ятні монети
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (09.08.2023)
Разом утворюють серце: Польша та Україна до Дня незалежності випустять дві пам’ятні монети
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь