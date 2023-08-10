Разом утворюють серце: Польша та Україна до Дня незалежності випустять дві пам’ятні монети

До Дня Незалежності, 24 серпня, Нацбанк України спільно з Нацбанком Польщі випустять спільний набір із двох срібних пам’ятних монет Дружба та братство – найбільше багатство.

Загальний тираж набору – до 10 тисяч штук (по п’ять тисяч штук для кожної країни).

Який вигляд матимуть пам’ятні монети

Унікальність спільного україно-польського набору полягає в тому, що він складається з двох срібних пам’ятних монет, які разом утворюють символічну фігуру у формі серця. Їхній номінал – 10 гривень і 10 злотих.

На аверсах монет зображено стрічки в кольорах стягів України та Польщі, які оздоблені гербами обох країн. У нижній частині монет – стилізовані зображення людських фігур, що символізують поточну ситуацію в обох країнах: на українській монеті – війну, її жахи та опір українського народу; на польській – допомогу, підтримку та співчуття.

На реверсах – символічні постаті українця і поляка, які сидять за одним столом, накритим скатертиною, і діляться хлібом та вином. З’єднавши дві монети разом, можна побачити, як у нижній їх частині орнамент утворює квітку – символ надії, життя та розвитку.

Де придбати пам’ятні монети

В Україні придбати набір із двох срібних пам’ятних монет Дружба та братство – найбільше багатство можна буде з 31 серпня 2023 року в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ.

Також набір можна буде купити у банків-дистриб’юторів:

АТ АБ Укргазбанк,

АТ АБ Радабанк,

АТ Таскомбанк,

АТ КБ ПриватБанк.

Детальнішу інформацію про початок реалізації та точки продажу набору можна буде дізнатись на офіційних сайтах банків-дистриб’юторів.

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