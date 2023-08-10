Разом утворюють серце: Польша та Україна до Дня незалежності випустять дві пам’ятні монети
До Дня Незалежності, 24 серпня, Нацбанк України спільно з Нацбанком Польщі випустять спільний набір із двох срібних пам’ятних монет Дружба та братство – найбільше багатство.
Загальний тираж набору – до 10 тисяч штук (по п’ять тисяч штук для кожної країни).
Який вигляд матимуть пам’ятні монети
Унікальність спільного україно-польського набору полягає в тому, що він складається з двох срібних пам’ятних монет, які разом утворюють символічну фігуру у формі серця. Їхній номінал – 10 гривень і 10 злотих.
На аверсах монет зображено стрічки в кольорах стягів України та Польщі, які оздоблені гербами обох країн. У нижній частині монет – стилізовані зображення людських фігур, що символізують поточну ситуацію в обох країнах: на українській монеті – війну, її жахи та опір українського народу; на польській – допомогу, підтримку та співчуття.
На реверсах – символічні постаті українця і поляка, які сидять за одним столом, накритим скатертиною, і діляться хлібом та вином. З’єднавши дві монети разом, можна побачити, як у нижній їх частині орнамент утворює квітку – символ надії, життя та розвитку.
Де придбати пам’ятні монети
В Україні придбати набір із двох срібних пам’ятних монет Дружба та братство – найбільше багатство можна буде з 31 серпня 2023 року в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ.
Також набір можна буде купити у банків-дистриб’юторів:
- АТ АБ Укргазбанк,
- АТ АБ Радабанк,
- АТ Таскомбанк,
- АТ КБ ПриватБанк.
Детальнішу інформацію про початок реалізації та точки продажу набору можна буде дізнатись на офіційних сайтах банків-дистриб’юторів.
Українські пілоти вже давно готові розпочати навчання на винищувачах F-16. Ймовірно, тренування почнуться вже з кінця літа, – про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Про те, що Захід затягує з цим, каже і колишній верховний командувач об’єднаних сил НАТО у Європі Філіп Брідлав. За його словами, багато країн уже готові приймати наших пілотів і мають плани навчання, але саме США гальмують процес. Зволікання з винищувачами змушує Україну збавляти темпи контрнаступу, – додає Брідлав в інтерв’ю Голосу Америки.Наталя Луценко