Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Взорвался в руках: на Харьковщине 11-летняя девочка погибла из-за планшета
Тревогу не объявляли: в Киеве на левом берегу прогремел взрыв
После разговора с Путиным. Эрдоган заявил, что стремится “расширить” зерновое соглашение
Откусила 9 кг плоти: в Нью-Йорке акула напала на 65-летнюю украинку во время купания
Когда теряется статус беженца в Польше: эксперт рассказал, что нельзя делать
Украина
Марта Бондаренко, редактор ленты

Сначала на фронт для обкатки: Притула рассказал, как выбирает военные товары для наших подразделений

фонд Притули

Сергей Притула, волонтер, телеведущий и основатель Благотворительного фонда Сергея Притулы, рассказал, каким образом его фонд закупает вооружение и на что обращает внимание в первую очередь.

Своим опытом Притула поделился на конференции iForum 2023, которая проходит в Киеве.

Он отметил, что на Украину напала страна, которая имеет безграничный человеческий ресурс и значительно больше оружия, чем мы. А некоторых видов вооружения у нас вообще нет. Именно поэтому Украина полагается на западных партнеров. Там, где у нас нет преимущества в технике, мы должны перевесить в инновациях, в частности, речь идет о разведке и корректировке артиллерии на глубине десятки километров.

FPV-дроны, беспилотники-камикадзе, которые способны поражать вражеские цели на дистанцию в сотни километров. Подвижные платформы с турелями для пулеметов для дистанционного ведения огня.

— Война будущего, какой ее когда-то видели фантасты, происходит здесь и сейчас. Все что я перечислил выше — это для подразделений Сил обороны контрактует наш фонд. Я знаю случаи, когда группа наших операторов FPV-дронов останавливала штурм наших позиций врагом в составе 5-6 единиц бронетехники и десятков штурмовиков. Поэтому развитие этих технологий дает преимущество, — подчеркнул Сергей Притула.

По его словам, в начале полномасштабного вторжения, когда Минобороны Украины только разрабатывало протоколы оборонных закупок, крупные фонды уже контрактовали комплексы БпЛА у имеющихся производителей на перспективу.

Читайте также
Притула продал карту Буданова с разделенной РФ за 14 млн: куда направят деньги
Сначала на фронт для обкатки: Притула рассказал, как выбирает военные товары для наших подразделений

В отличие от государства, фонды имеют для себя такую роскошь, как заказывать и закупать у производителей, которые не имеют серийного производства. Если военные верифицировали определенный вид оружия, то фонд его покупает.

Также много внимания уделяется и обучению военных. Например, фонд сотрудничает со школой, где обучают операторов FPV-дронов, которая до конца года выпустит сотни и сотни таких бойцов.

Все, что хорошо зарекомендует себя на поле боя сегодня, уже завтра будет пользоваться спросом в армиях мира. Поэтому стоит уже инвестировать военные технологии, отметил Сергей Притула.

Относительно того, как фонд выбирает и закупает определенные товары военного назначения, то Притула отметил, что сначала он общается с представителями определенной компании, изучает их номенклатуру. Далее фонд просит тестовые образцы, которые отправляют на фронт для обкатки в условиях реального боя.

Читайте также
Девочка отрезала волосы и продала за 5 тыс. грн: Притула о трогательных донатах и самом большом взносе
Сергій Притула

Если военные согласовывают этот товар, тогда фонд может приступать к контрактированию.

Фото: Сергей Притула

Безпілотники, Война в Украине, Дрони, Сергей Притула
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Во время обстрела пели на улице: в Запорожье погибли девушки, которые собирали на ВСУ
Сначала на фронт для обкатки: Притула рассказал, как выбирает военные товары для наших подразделений
В Запорожье прогремели взрывы, продолжается воздушная тревога: что известно
Сначала на фронт для обкатки: Притула рассказал, как выбирает военные товары для наших подразделений
Украине нужна новая доктрина применения РЭБ. Федоров рассказал, на чем правительство должно сосредоточиться
форум iForum 2023
Муштра и концерты Газманова: РФ вывозит украинских подростков в “военные лагеря”
Військовий табір РФ
Гидроудар в радиусе 1 км и разрыв внутренних органов: Гуменюк объяснила, чем опасен пляжный отдых
Чорне море, Одеса, міни
Видео
Обучение пилотов на F-16: почему до сих пор не началась подготовка и кто тормозит процесс

Украинские пилоты уже давно готовы начать обучение на истребителях F-16. Вероятно, тренировки начнутся уже с конца лета, – об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. О том, что Запад затягивает с этим, говорит и бывший верховный командующий объединенными силами НАТО в Европе Филипп Бридлав. По его словам, многие страны уже готовы принимать наших пилотов и имеют планы обучения, но именно США тормозят процесс. Промедление с истребителями заставляет Украину сбавлять темпы контрнаступления, – добавляет Бридлав в интервью Голосу Америки.

Наталья Луценко
Автомат вместо кисти, окопы вместо мастерской: история художника, которые едва не потерял главное
Сначала на фронт для обкатки: Притула рассказал, как выбирает военные товары для наших подразделений
Строим Украину вместе: как обычные люди присоединились к восстановлению Харькова
Сначала на фронт для обкатки: Притула рассказал, как выбирает военные товары для наших подразделений
Украина — не Россия. Битва за Независимость: начало
Сначала на фронт для обкатки: Притула рассказал, как выбирает военные товары для наших подразделений
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (09.08.2023)
Сначала на фронт для обкатки: Притула рассказал, как выбирает военные товары для наших подразделений
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь