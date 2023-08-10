Сначала на фронт для обкатки: Притула рассказал, как выбирает военные товары для наших подразделений

Сергей Притула, волонтер, телеведущий и основатель Благотворительного фонда Сергея Притулы, рассказал, каким образом его фонд закупает вооружение и на что обращает внимание в первую очередь.

Своим опытом Притула поделился на конференции iForum 2023, которая проходит в Киеве.

Он отметил, что на Украину напала страна, которая имеет безграничный человеческий ресурс и значительно больше оружия, чем мы. А некоторых видов вооружения у нас вообще нет. Именно поэтому Украина полагается на западных партнеров. Там, где у нас нет преимущества в технике, мы должны перевесить в инновациях, в частности, речь идет о разведке и корректировке артиллерии на глубине десятки километров.

FPV-дроны, беспилотники-камикадзе, которые способны поражать вражеские цели на дистанцию в сотни километров. Подвижные платформы с турелями для пулеметов для дистанционного ведения огня.

— Война будущего, какой ее когда-то видели фантасты, происходит здесь и сейчас. Все что я перечислил выше — это для подразделений Сил обороны контрактует наш фонд. Я знаю случаи, когда группа наших операторов FPV-дронов останавливала штурм наших позиций врагом в составе 5-6 единиц бронетехники и десятков штурмовиков. Поэтому развитие этих технологий дает преимущество, — подчеркнул Сергей Притула.

По его словам, в начале полномасштабного вторжения, когда Минобороны Украины только разрабатывало протоколы оборонных закупок, крупные фонды уже контрактовали комплексы БпЛА у имеющихся производителей на перспективу.

В отличие от государства, фонды имеют для себя такую роскошь, как заказывать и закупать у производителей, которые не имеют серийного производства. Если военные верифицировали определенный вид оружия, то фонд его покупает.

Также много внимания уделяется и обучению военных. Например, фонд сотрудничает со школой, где обучают операторов FPV-дронов, которая до конца года выпустит сотни и сотни таких бойцов.

Все, что хорошо зарекомендует себя на поле боя сегодня, уже завтра будет пользоваться спросом в армиях мира. Поэтому стоит уже инвестировать военные технологии, отметил Сергей Притула.

Относительно того, как фонд выбирает и закупает определенные товары военного назначения, то Притула отметил, что сначала он общается с представителями определенной компании, изучает их номенклатуру. Далее фонд просит тестовые образцы, которые отправляют на фронт для обкатки в условиях реального боя.

Если военные согласовывают этот товар, тогда фонд может приступать к контрактированию.

Фото: Сергей Притула

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