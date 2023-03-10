Девочка отрезала волосы и продала за 5 тыс. грн: Притула о трогательных донатах и самом большом взносе

Март, 10 в 19:56

Девочка отрезала волосы и продала за 5 тыс. грн, чтобы задонатить в Благотворительный фонд Сергея Притулы.

Об этом в интервью на канале Горять вуха рассказал телеведущий и волонтер Сергей Притула.

Эту историю он услышал от маленькой украинки в Житомире после встречи Центра готовности гражданских, который учит обычных украинцев азам военного дела, тактической медицины, стрелкового дела.

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– Закончили встречу, выходим. Девочка подошла, говорит: Добрый день. Мы познакомились, она была с сестрой, с матерью. У нее отец воюет. А она отрезала волосы и продала за 5 тыс. грн, чтобы задонатить нам в фонд на какие-то нужды. И это просто реально тяжело такие вещи переваривать, – рассказывает Притула.

При этом он отметил, что нет самого трогательного доната, просто есть вещи, к которым морально не готов.

— Нет такого понятия, что какой-то донат вызывает какую-то сдержанную эмоцию, потому что я к ним привык, что ли. Нет. Не важно, копейка упала — уже хорошо. Это же из копеек гривна состоит, из гривен — сто, из сотен — тысяча и так далее. Бывают какие-то вещи, когда морально бываю не готов вот прямо здесь и сейчас к вот этому донату, — говорит он.

Также он вспомнил о ситуации, когда мальчик написал трогательное письмо и добавил к нему 2,5 тыс. грн, которые копил на компьютер.

– Там такая ситуация была, гнали нашу машину. Где-то из Львова. Или со Львовщины. И мальчик написал письмо и положил деньги. Купюры и мешочек с монетками. И сказал передать это Притуле на фонд. Но машина тогда пошла не на Киев, а сразу где-то на Запорожское, по-моему, направление, – рассказывает Притула.

Он отметил, что та машина месяцами с письмом и с сумкой с деньгами ездила.

– Пришло это письмо, мальчик написал, что он собирал деньги на компьютер. Но война, а него папа десантник. И он захотел папе что-то купить, потому что тот защищает Украину. Но папа сказал, что у него все есть… Он, малой, пишет, еще папа сказал, что вы купили ему машину и там еще много хорошего для военных. Вот. Так я типа решил передать вам эти деньги. И он передал, там 2,5 тыс. грн купюрами и еще такая сумка с копейками, – продолжает Притула.

Кроме того, он рассказал, что самый большой единоразовый донат за всю историю существования фонда Сергея Притулы равнялся 1 млн долларов.

Фото: Сергей Притула/Instagram