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Общество
Юлия Захарченко, редактор ленты

Притула продал карту Буданова с разделенной РФ за 14 млн: куда направят деньги

Притула продал карту Буданова с разделенной РФ за 14 млн: куда направят деньги
Фото: Getty Images

Украинский общественный и политический деятель, основатель благотворительного фонда Сергей Притула продал на аукционе карту с разделенной территорией Российской Федерации за сумму около 14 млн грн.

Стартовая цена за карту составляла 400 тыс. грн. Однако в течение аукциона она увеличилась до 14 млн грн. Эти средства пойдут на сбор пять беспилотных комплексов EOS C VTOL для десантно-штурмовых подразделений Главного управления разведки Украины.

После пересечения отметки ставки в 6 млн грн за карту начали соревноваться три человека, которые каждый раз только повышали цену. Наибольшую стоимость за уникальную карту предложил участник, которого зовут Михаил.

Впервые карту с разделенной территорией России заметили в кабинете руководителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова в конце 2022 года.

Притула продал карту Буданова с разделенной РФ за 14 млн: куда направят деньги

Фото: Минобороны Украины

На ней черным маркером обведены Белгородская, Курская области и Кубань как территории, которые должны войти в состав Украины.

На Калининградской области написано ФРГ (Германия), на Карелии и северо-западе — Ф (Финляндия), на Кавказе — Ичкерия, на центральных областях и части Сибири — ЦАР, на Дальнем Востоке — К (Китай), на Курильских островах — Япония.

В рамках сбора Выявляем и уничтожаем фонд Притулы планирует за неделю собрать 120 млн грн на EOS для штурмовых спецподразделений ГУР. Перед аукционом Притула отметил, что Буданов долго не хотел продавать карту, но согласился на этот шаг из-за сбора на беспилотные комплексы для разведки.

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аукціон, Безпілотники, Война в Украине, Карта, Кирилл Буданов, Росія, Сергей Притула
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