Шольц прокомментировал возможность передачи Украине ракет Taurus
В вопросе передачи Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus пока нет новых решений.
Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает N-TV.
— Нет никакого нового положения дел, чтобы сообщить об этом вопросе. Мы по-прежнему сосредоточены на поставках оружия для противовоздушной обороны, тяжелой артиллерии, а также танков, — сказал Шольц.
По его словам, Германия и в дальнейшем продолжит сотрудничество с партнерами в вопросе военной помощи Украине.
Ранее издание Der Spiegel со ссылкой на собственные источники сообщало, что канцлер Олаф Шольц хочет внести технические модификации в ракеты Taurus, чтобы исключить удары ВСУ по территории России, но это не касается оккупированного РФ Крыма.
Отмечается, что глава немецкого правительства “очень обеспокоен” возможной эскалацией войны в Украине. Он одобрит поставки ракет Taurus только тогда, когда убедится в эффективности внесенных технических изменений.
Украинские пилоты уже давно готовы начать обучение на истребителях F-16. Вероятно, тренировки начнутся уже с конца лета, – об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. О том, что Запад затягивает с этим, говорит и бывший верховный командующий объединенными силами НАТО в Европе Филипп Бридлав. По его словам, многие страны уже готовы принимать наших пилотов и имеют планы обучения, но именно США тормозят процесс. Промедление с истребителями заставляет Украину сбавлять темпы контрнаступления, – добавляет Бридлав в интервью Голосу Америки.Наталья Луценко