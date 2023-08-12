Шольц прокомментировал возможность передачи Украине ракет Taurus

В вопросе передачи Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus пока нет новых решений.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает N-TV.

— Нет никакого нового положения дел, чтобы сообщить об этом вопросе. Мы по-прежнему сосредоточены на поставках оружия для противовоздушной обороны, тяжелой артиллерии, а также танков, — сказал Шольц.

По его словам, Германия и в дальнейшем продолжит сотрудничество с партнерами в вопросе военной помощи Украине.

Ранее издание Der Spiegel со ссылкой на собственные источники сообщало, что канцлер Олаф Шольц хочет внести технические модификации в ракеты Taurus, чтобы исключить удары ВСУ по территории России, но это не касается оккупированного РФ Крыма.

Отмечается, что глава немецкого правительства “очень обеспокоен” возможной эскалацией войны в Украине. Он одобрит поставки ракет Taurus только тогда, когда убедится в эффективности внесенных технических изменений.

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