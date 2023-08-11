Правительство Шольца хочет внести технические изменения в ракеты Taurus, прежде чем передать их Украине – СМИ

Германия изучает возможность поставок Украине крылатых ракет большой дальности Taurus в ближайшие месяцы. При этом в правительстве ФРГ предлагают модифицировать ракеты, чтобы украинцы не могли наносить ими удары по территории РФ.

Об этом пишет немецкое издание Der Spiegel со ссылкой на свои источники.

Согласно публикации, Берлин рассматривает вопрос предоставления этих ракет из запасов Бундесвера в ближайшие месяцы. По этому вопросу происходят засекреченные переговоры между Министерством обороны Германии и оборонной промышленностью.

По данным Der Spiegel, ведомство попросило производителя ракет Taurus интегрировать в них ограничения, касающиеся программирования целей. С помощью таких технических модификаций канцлер Германии Олаф Шольц хочет сделать невозможными удары ВСУ по российской территории. Ограничения не касаются временно оккупированного Крыма.

Отмечается, что глава немецкого правительства “очень обеспокоен” возможной эскалацией войны в Украине.

По утверждению журналистов, Шольц одобрит поставки ракет Taurus только тогда, когда убедится в эффективности внесенных технических изменений.

В промышленных кругах заявили, что внесение подобных ограничений в Taurus возможно, однако займет несколько недель.

Der Spiegel также утверждает, что немецкое правительство уже не связывает возможность поставок Taurus с аналогичной военной помощью со стороны США, то есть с поставками дальнобойных ракет ATACMS. Сейчас это условие якобы уже не играет для Берлина ключевой роли.

На фоне этой публикации в правительстве Германии заявили, что решение о передаче ракет Украине пока не принято.

– Германия сосредотачивается на тяжелой артиллерии, бронетехнике и системах противовоздушной обороны. Нового статуса по крылатой ракете Taurus нет, — сообщили СМИ со ссылкой на пресс-службу правительства.

Имея радиус действия около 500 км, крылатые ракеты Taurus могли бы достигать территории России. В то же время, Украина ранее неоднократно уверяла союзников, что не будет использовать западное оружие для ударов по РФ.

В начале августа министр обороны Германии Борис Писториус в очередной раз высказался против передачи Украине ракет Taurus. Он мотивировал свою позицию их “особой дальностью” и утверждал, что в этом якобы нет особой необходимости.

Впоследствии несколько влиятельных политиков из Социал-демократической партии Германии, которая входит в правящую коалицию, призвали правительство все же передать Taurus для помощи контрнаступлению ВСУ.

Глава постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев утверждал, что ключевые парламентские фракции Германии достигли консенсуса по поводу Taurus.

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