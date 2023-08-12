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Україна
Валентина Чорна, редакторка стрічки

Шольц прокоментував можливість передання Україні ракет Taurus

Олаф Шольц
Фото: Depositphotos

У питанні передання Україні далекобійних крилатих ракет Taurus наразі немає нових рішень.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє N-TV.

– Немає ніякого нового стану справ, щоб повідомити про це питання. Ми, як і раніше, зосереджені на постачанні зброї для протиповітряної оборони, важкої артилерії, а також танків, – сказав Шольц.

За його словами, Німеччина й надалі продовжить співпрацю з партнерами у питанні військової допомоги Україні.

Раніше видання Der Spiegel з посиланням на власні джерела повідомило, що канцлер Олаф Шольц хоче внести технічні модифікації в ракети Taurus, щоб унеможливити удари ЗСУ по території Росії, але це не стосується окупованого РФ Криму.

Зазначається, що глава німецького уряду “дуже стурбований” можливою ескалацією війни в Україні. Він схвалить постачання ракет Taurus лише тоді, коли переконається в ефективності внесених технічних змін.

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Війна в Україні, Німеччина, Олаф Шольц
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