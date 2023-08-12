Шольц прокоментував можливість передання Україні ракет Taurus
У питанні передання Україні далекобійних крилатих ракет Taurus наразі немає нових рішень.
Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє N-TV.
– Немає ніякого нового стану справ, щоб повідомити про це питання. Ми, як і раніше, зосереджені на постачанні зброї для протиповітряної оборони, важкої артилерії, а також танків, – сказав Шольц.
За його словами, Німеччина й надалі продовжить співпрацю з партнерами у питанні військової допомоги Україні.
Раніше видання Der Spiegel з посиланням на власні джерела повідомило, що канцлер Олаф Шольц хоче внести технічні модифікації в ракети Taurus, щоб унеможливити удари ЗСУ по території Росії, але це не стосується окупованого РФ Криму.
Зазначається, що глава німецького уряду “дуже стурбований” можливою ескалацією війни в Україні. Він схвалить постачання ракет Taurus лише тоді, коли переконається в ефективності внесених технічних змін.
Українські пілоти вже давно готові розпочати навчання на винищувачах F-16. Ймовірно, тренування почнуться вже з кінця літа, – про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Про те, що Захід затягує з цим, каже і колишній верховний командувач об’єднаних сил НАТО у Європі Філіп Брідлав. За його словами, багато країн уже готові приймати наших пілотів і мають плани навчання, але саме США гальмують процес. Зволікання з винищувачами змушує Україну збавляти темпи контрнаступу, – додає Брідлав в інтерв’ю Голосу Америки.Наталя Луценко