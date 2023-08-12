Ночная атака дронов: ночью в Запорожской области сбили три БпЛА Shahed
Ночью 12 августа российский враг запустил с юго-восточного направления пять ударных дронов Shahed-136/131.
Об этом сообщает Командование Воздушных сил ВСУ.
Три Шахеда уничтожены противовоздушной обороной в пределах Запорожской области.
По данным Запорожской ОВА, за минувшие сутки российский враг нанес 67 ударов по Запорожью. Зафиксировано 54 артобстрела.
Также враг трижды обстрелял из РСЗО приграничья и совершил авиационные и ракетные удары по области.
Правоохранители получили 20 сообщений о разрушении жилых домов, сельскохозяйственной техники и объектов инфраструктуры.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 535-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.
Украинские пилоты уже давно готовы начать обучение на истребителях F-16. Вероятно, тренировки начнутся уже с конца лета, – об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. О том, что Запад затягивает с этим, говорит и бывший верховный командующий объединенными силами НАТО в Европе Филипп Бридлав. По его словам, многие страны уже готовы принимать наших пилотов и имеют планы обучения, но именно США тормозят процесс. Промедление с истребителями заставляет Украину сбавлять темпы контрнаступления, – добавляет Бридлав в интервью Голосу Америки.Наталья Луценко