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Марта Бондаренко, редактор ленты

Ночная атака дронов: ночью в Запорожской области сбили три БпЛА Shahed

дрон шахед Shahed
Фото: Офис генпрокурора

Ночью 12 августа российский враг запустил с юго-восточного направления пять ударных дронов Shahed-136/131.

Об этом сообщает Командование Воздушных сил ВСУ.

Три Шахеда уничтожены противовоздушной обороной в пределах Запорожской области.

По данным Запорожской ОВА, за минувшие сутки российский враг нанес 67 ударов по Запорожью. Зафиксировано 54 артобстрела.

Также враг трижды обстрелял из РСЗО приграничья и совершил авиационные и ракетные удары по области.

Правоохранители получили 20 сообщений о разрушении жилых домов, сельскохозяйственной техники и объектов инфраструктуры.

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ППО війна

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 535-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Безпілотники, Война в Украине, Дрони, Повітряні сили України
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Обучение пилотов на F-16: почему до сих пор не началась подготовка и кто тормозит процесс

Украинские пилоты уже давно готовы начать обучение на истребителях F-16. Вероятно, тренировки начнутся уже с конца лета, – об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. О том, что Запад затягивает с этим, говорит и бывший верховный командующий объединенными силами НАТО в Европе Филипп Бридлав. По его словам, многие страны уже готовы принимать наших пилотов и имеют планы обучения, но именно США тормозят процесс. Промедление с истребителями заставляет Украину сбавлять темпы контрнаступления, – добавляет Бридлав в интервью Голосу Америки.

Наталья Луценко
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Ночная атака дронов: ночью в Запорожской области сбили три БпЛА Shahed
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