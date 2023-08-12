Украина начала регистрацию судов для прохождения по коридорам в Черном море – ВМС
Украина начала регистрацию торговых судов, которые готовы пройти по временным коридорам в Черном море в украинские порты.
Об этом сообщил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона Єдині новини.
Он отметил, что владельцев и капитанов судов предупредили об угрозе от оккупантов и минной опасности в Черном море.
— Поэтому, конечно, это все будет происходить под наблюдением Вооруженных сил Украины. Все возможное, что от нас зависит, по гарантиям безопасности, мы делаем. И сейчас уже открыта регистрация, координатор работает, — сказал спикер.
Количества судов, прошедших регистрацию, Плетенчук не сказал. Но добавил, что “все подробности по этому мероприятию мы пока раскрывать не можем”.
Также Киев пока не определился со сроками, сколько будут действовать коридоры в Черном море.
По словам спикера, временные коридоры должны помочь преодолеть международный гуманитарный кризис, а также дать возможность компаниям забрать суда, которые находятся в “гуманитарном плену” из-за российской агрессии.
Украинские пилоты уже давно готовы начать обучение на истребителях F-16. Вероятно, тренировки начнутся уже с конца лета, – об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. О том, что Запад затягивает с этим, говорит и бывший верховный командующий объединенными силами НАТО в Европе Филипп Бридлав. По его словам, многие страны уже готовы принимать наших пилотов и имеют планы обучения, но именно США тормозят процесс. Промедление с истребителями заставляет Украину сбавлять темпы контрнаступления, – добавляет Бридлав в интервью Голосу Америки.Наталья Луценко