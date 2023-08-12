Україна розпочала реєстрацію суден для проходження коридорами у Чорному морі – ВМС

Україна розпочала реєстрацію торгових суден, які готові пройти тимчасовими коридорами у Чорному морі до українських портів.

Про це повідомив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону Єдині новини.

Він наголосив, що власників і капітанів суден попередили про загрозу від окупантів та мінну небезпеку у Чорному морі.

– Тому, звісно, це все відбуватиметься під наглядом Збройних сил України. Усе можливе, що від нас залежить, щодо гарантій безпеки, ми робимо. І зараз уже відкрита реєстрація, координатор працює, – сказав речник.

Кількості суден, що пройшли реєстрацію, Плетенчук не сказав. Але додав, що “всі подробиці щодо цього заходу ми наразі розкривати не можемо”.

Також Київ поки що не визначився з термінами, скільки діятимуть коридори у Чорному морі.

За словами речника, тимчасові коридори мають допомогти подолати міжнародну гуманітарну кризу, а також дати можливість компаніям забрати судна, які перебувають у “гуманітарному полоні” через російську агресію.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.