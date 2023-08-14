Юлия Захарченко, редактор ленты
Юлия Захарченко, редактор ленты
Контрнаступление ВСУ на Юге: что может привести к обвалу фронта и деоккупации
Украинские спецназовцы высадились вблизи населенного пункта Казачьи Лагеря и движутся в сторону села Челбурда, что ставит под угрозу окружения силы российской армии. Эта информация недавно появилась в информационном пространстве.
В Министерстве обороны Украины указанные сведения не подтвердили. Но эксперты Фактов недели считают, что подобный рейд, если бы он действительно состоялся, пригодился бы во время освобождения всей Запорожской области.
— Это возможность фактически зайти в тыл группировке, которая как раз задействована для того, чтобы проводить оборонительные действия там, где продолжается украинское контрнаступление. Это Мелитопольское и Бердянское направления. Заход в тыл, — отметил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.
В то же время российские войска подорвали собственные оборонительные возможности после подрыва Каховской гидроэлектростанции, утверждает военный эксперт Алексей Гетьман.
— Те линии, которые они построили, фортификационные сооружения, они сами себе сделали вред, когда взорвали Каховскую ГЭС. Линии частично разрушены, — подчеркнул аналитик.
Минные поля были передвинуты, некоторые мины вообще уже непригодны к использованию, они не взорвутся.
— Мы проводим нечто подобное, проводя контрнаступательную операцию в районе Бахмута с такой же задачей: уничтожение максимального количества или удержание подразделений противника на тех участках фронта, чтобы сделать невозможной переправку их на другие участки фронта, — считает военный эксперт Сергей Грабский.
И эта тактика уже дает результат — облегчая задачу подразделениям, которые действуют на Запорожском направлении.
— После того, как взорвали Каховскую ГЭС, они забрали свои войска, а потом часть вернули. Сейчас они вернули часть на левобережье Херсонской области, потому что понимают, какие негативные последствия для них будет иметь потеря флангов, — обратил внимание Мусиенко.
Согласно официальным сообщениям Минобороны Украины, контрнаступательная операция продолжается на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Здесь Силы обороны Украины имели успех в районах сел Урожайного, Приютного и Вербового, где закрепляются на достигнутых рубежах.
— Речь идет именно о постепенном разрушении линии обороны противника, создании предпосылок для дальнейшего прорыва обороны, выхода на оперативное пространство. Я сказал бы, что в словах заместителя министра есть сдержанный оптимизм. Очень осторожный, — утверждает Грабский.
Эксперты Фактов недели напоминают, что херсонская наступательная операция проводилась фактически полгода. Поэтому ожидать сногсшибательных результатов в Запорожской области по меньшей мере рано.
В последние недели все чаще вспоминают немецкую крылатую ракету Taurus с дальностью от 300 до 500 км. Появилась информация, что парламентские фракции Бундестага якобы пришли к консенсусу по поставкам этого оружия.
— Это поможет нам в комплексе, даст возможность победить врага, отодвинуть его, выжать с нашей земли. Сама ракета, еще надо посмотреть, сколько нам их могут передать. У Германии вообще 600 этих ракет, рассчитывать можно на 10%, то есть ракет 50. Это много, но это не сотни ракет, которыми мы все там разрушим, — рассуждает Гетьман.
Однако Грабский отмечает, что без физического присутствия украинских подразделений на Крымском перешейке говорить о том, что удастся перекрыть логистику, было бы неправильно.
— Но мы можем серьезно уменьшить объемы поставок до таких уровней, которые не будут соответствовать реальным потребностям даже оборонительной операции РФ, что может привести фактически к обвалу фронта.
Вооруженные силы Украины в дальнейшем будут уничтожать все логистические узлы и перерезать все пути снабжения врага. Успех на войне измеряется не квадратными километрами, а уничтоженными возможностями противника наступать или обороняться.
Показатели воды в норме, а противоминные сетки уже натягивают. Одесские пляжи снова готовят к открытию. Соответствующее распоряжение подписал глава ОВА Олег Кипер. Он объясняет, что побережье станет доступным для людей для оздоровления. Правда, только некоторые его участки, которые будут соответствовать нормам. Однако в военном командовании считают, что рекреационные зоны Одессы и области все еще несут немало угроз. С этим согласны и экологи.Александра Ченкова