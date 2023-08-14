Контрнаступление ВСУ на Юге: что может привести к обвалу фронта и деоккупации

Украинские спецназовцы высадились вблизи населенного пункта Казачьи Лагеря и движутся в сторону села Челбурда, что ставит под угрозу окружения силы российской армии. Эта информация недавно появилась в информационном пространстве.

В Министерстве обороны Украины указанные сведения не подтвердили. Но эксперты Фактов недели считают, что подобный рейд, если бы он действительно состоялся, пригодился бы во время освобождения всей Запорожской области.

— Это возможность фактически зайти в тыл группировке, которая как раз задействована для того, чтобы проводить оборонительные действия там, где продолжается украинское контрнаступление. Это Мелитопольское и Бердянское направления. Заход в тыл, — отметил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

В то же время российские войска подорвали собственные оборонительные возможности после подрыва Каховской гидроэлектростанции, утверждает военный эксперт Алексей Гетьман.

— Те линии, которые они построили, фортификационные сооружения, они сами себе сделали вред, когда взорвали Каховскую ГЭС. Линии частично разрушены, — подчеркнул аналитик.

Минные поля были передвинуты, некоторые мины вообще уже непригодны к использованию, они не взорвутся.

— Мы проводим нечто подобное, проводя контрнаступательную операцию в районе Бахмута с такой же задачей: уничтожение максимального количества или удержание подразделений противника на тех участках фронта, чтобы сделать невозможной переправку их на другие участки фронта, — считает военный эксперт Сергей Грабский.

И эта тактика уже дает результат — облегчая задачу подразделениям, которые действуют на Запорожском направлении.

— После того, как взорвали Каховскую ГЭС, они забрали свои войска, а потом часть вернули. Сейчас они вернули часть на левобережье Херсонской области, потому что понимают, какие негативные последствия для них будет иметь потеря флангов, — обратил внимание Мусиенко.

Согласно официальным сообщениям Минобороны Украины, контрнаступательная операция продолжается на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Здесь Силы обороны Украины имели успех в районах сел Урожайного, Приютного и Вербового, где закрепляются на достигнутых рубежах.

— Речь идет именно о постепенном разрушении линии обороны противника, создании предпосылок для дальнейшего прорыва обороны, выхода на оперативное пространство. Я сказал бы, что в словах заместителя министра есть сдержанный оптимизм. Очень осторожный, — утверждает Грабский.

Эксперты Фактов недели напоминают, что херсонская наступательная операция проводилась фактически полгода. Поэтому ожидать сногсшибательных результатов в Запорожской области по меньшей мере рано.

В последние недели все чаще вспоминают немецкую крылатую ракету Taurus с дальностью от 300 до 500 км. Появилась информация, что парламентские фракции Бундестага якобы пришли к консенсусу по поставкам этого оружия.

— Это поможет нам в комплексе, даст возможность победить врага, отодвинуть его, выжать с нашей земли. Сама ракета, еще надо посмотреть, сколько нам их могут передать. У Германии вообще 600 этих ракет, рассчитывать можно на 10%, то есть ракет 50. Это много, но это не сотни ракет, которыми мы все там разрушим, — рассуждает Гетьман.

Однако Грабский отмечает, что без физического присутствия украинских подразделений на Крымском перешейке говорить о том, что удастся перекрыть логистику, было бы неправильно.

— Но мы можем серьезно уменьшить объемы поставок до таких уровней, которые не будут соответствовать реальным потребностям даже оборонительной операции РФ, что может привести фактически к обвалу фронта.

Вооруженные силы Украины в дальнейшем будут уничтожать все логистические узлы и перерезать все пути снабжения врага. Успех на войне измеряется не квадратными километрами, а уничтоженными возможностями противника наступать или обороняться.

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