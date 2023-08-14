Секретные украинские морские дроны: почему они станут убийцами для Черноморского флота РФ

Для Черноморского флота РФ наступили темные времена, потому что украинские надводные дроны устроили вражеским кораблям в Черном море апокалипсис. Секретные украинские разработки смогут переписать правила военной игры на воде.

Речь идет о сверхбыстром дроне-камикадзе Magura-V5, которого уже называют убийцей Черноморского флота России.

Военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко обратил внимание, что, несмотря на меры безопасности и расстояние, которое преодолели дроны на пути к Новороссийску, их никто не заметил. Он назвал это громкой пощечиной для РФ.

Малозаметный беспилотник Magura-V5 имеет суперсовременные средства дистанционного управления. Им можно управлять хоть из Киева с помощью радиосети и спутниковой связи, а видеокамера впереди в онлайн-режиме передает четкое изображение всего, что происходит вокруг.

— Пожалуй, мы первые, кому удалось решить самую главную проблему этого вида оружия, то есть стабильность управления. К счастью, у нас стабильность управления дронами не теряется ни на одном из этапов многочасового маршрута. Возле Новороссийска наши специалисты могли получить картинку с оптико-волоконных станций, куда бить по десантному кораблю, — утверждает Коваленко.

Надводный дрон способен преодолеть 800 км, что позволяет бить по цели практически в любой части Черного моря. И это на максимальной скорости 42 узла, что почти 78 км в час. В то же время Magura-V5 может нести на борту большое количество взрывчатки.

— Боевая часть 350 кг — это достаточно мощная боевая часть, которая может нанести серьезные поражения. Такому кораблю, как большой десантный корабль проекта 775 водозамещением 4 тыс. тонн, и он уже не является боеспособным, — отметил Коваленко.

Этот беспилотник может также патрулировать и искать мины. Теперь каждый боевой корабль Черноморского флота РФ может оказаться под ударом.

Надводные дроны частично взяли на себя роль американских баллистических ракет ATACMS, на которые Украина делала ставку, для ударов по инфраструктурным стратегическим объектам вроде Крымского моста, пока Вашингтон медлит с поставкой вооружения.

Кроме этого, уже есть несколько перспективных разработок. В частности, недавно презентовали проект подводного дрона-камикадзе Маричка, который напоминает торпеду. Он сможет притаиться под водой в ожидании цели, активироваться по таймеру или сигналу оператора. Целями для этого дрона-субмарины будут опоры мостов и боевые корабли.

Не менее перспективна разработка подводного дрона-камикадзе под названием Толока. Все, что будет находиться над поверхностью воды, только антенна и камеры. Он сможет незаметно подкрадываться и уничтожать боевой флот РФ.

— Когда спадет этот сезон зимних штормов, то максимум в марте 2024 года мы сможем увидеть реальный рабочий образец, где там уже будет прикручен “бавовна-генератор”. А через пару дней, примерно, эта штука отработает по россиянам, — отметил эксперт Defense Express Иван Киричевский.

Планируют запустить несколько модификаций этого дрона. Самый маленький будет иметь размер 2,5 м с дальностью хода до 100 км, а на борт брать до 50 кг груза. Самая большая версия — до 12 м, которая сможет переносить до 5 тыс. кг груза на расстояние до 2 тыс. км.

Подводные дроны Толока могут быть эффективным средством восстановления контроля Украины над северной частью акватории Черного моря. Каждый выход Черноморского флота РФ в открытые воды может быть последним.

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