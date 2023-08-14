Контрнаступ ЗСУ на Півдні: що може призвести до обвалу фронту та деокупації

Українські спецпризначенці висадилися поблизу населеного пункту Козачі Лагері та рухаються в бік села Челбурда, що ставить під загрозу оточення сили російської армії. Ця інформація нещодавно з’явилася в інформаційному просторі.

У Міністерстві оборони України зазначені відомості не підтвердили. Але експерти Фактів тижня вважають, що подібний рейд, якби він дійсно відбувся, став би в пригоді під час звільнення всієї Запорізької області.

– Це можливість фактично зайти в тил угрупованню, яке якраз задіяне для того, щоб проводити оборонні заходи там, де триває український контрнаступ. Це Мелітопольський і Бердянський напрямки. Захід в тил, – зазначив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

Водночас російські війська підірвали власні оборонні спроможності після підриву Каховської гідроелектростанції, стверджує військовий експерт Олексій Гетьман.

– Ті лінії, які вони побудували, фортифікаційні споруди, вони самі собі зробили шкоду, коли підірвали Каховську ГЕС. Лінії частково зруйновані, – наголосив аналітик.

Мінні поля були пересунуті, деякі міни взагалі вже непридатні для використання, вони не вибухнуть.

– Ми проводимо щось подібне, проводячи контрнаступальну операцію в районі Бахмута з таким же завданням: знищення максимальної кількості або утримання підрозділів противника на тих ділянках фронту, щоб унеможливити переправлення їх на інші ділянки фронту, – вважає військовий експерт Сергій Грабський.

І ця тактика вже дає результат – полегшуючи завдання підрозділам, які діють на Запорізькому напрямку.

– Після того, як підірвали Каховську ГЕС, вони забрали свої війська, а потім частину повернули. Зараз вони повернули частину на лівобережжя Херсонщини, бо розуміють, які негативні наслідки для них матиме втрата флангів, – звернув увагу Мусієнко.

Згідно з офіційними повідомленнями Міноборони України, контрнаступальна операція триває на Мелітопольському і Бердянському напрямках. Тут Сили оборони України мали успіх в районах сіл Урожайного, Приютного та Вербового, де закріплюються на досягнутих рубежах.

– Йдеться саме про поступове руйнування лінії оборони противника, створення передумов для подальшого прориву оборони, виходу на оперативний простір. Я сказав би, що в словах заступниці міністра є стриманий оптимізм. Дуже обережний, – стверджує Грабський.

Експерти Фактів тижня нагадують, що херсонська наступальна операція проводилася фактично пів року. Тому очікувати карколомних результатів у Запорізькій області щонайменше зарано.

Останніми тижнями все частіше згадують німецьку крилату ракету Taurus з дальністю від 300 до 500 км. З’явилася інформація, що парламентські фракції Бундестагу начебто дійшли консенсусу щодо постачання цієї зброї.

– Це допоможе нам у комплексі, дасть можливість перемогти ворога, відсунути його, вичавити з нашої землі. Сама ракета, ще треба подивитися, скільки нам їх можуть передати. У Німеччини взагалі 600 цих ракет, розраховувати можна на 10%, тобто ракет 50. Це багато, але це не сотні ракет, якими ми все там зруйнуємо, – розмірковує Гетьман.

Однак Грабський зазначає, що без фізичної присутності українських підрозділів на Кримському перешийку говорити про те, що вдасться перекрити логістику, було б неправильно.

– Але ми можемо серйозно зменшити обсяги постачання до таких рівнів, які не будуть відповідати реальним потребам навіть оборонної операції РФ, що може призвести фактично до обвалу фронту.

Збройні сили України надалі знищуватимуть усі логістичні вузли та перерізатимуть всі шляхи постачання ворога. Успіх на війні вимірюється не квадратними кілометрами, а знищеними можливостями противника наступати або оборонятися.

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