Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные Срочно
В Винницкой области во время тревоги прогремели взрывы: что известно
В Украине разрешили выезд за границу еще одной категории граждан
РФ ударила Кинжалами по Прикарпатью: погиб ребенок
Направлялся из Норвегии в Турцию: самолет с пассажирами попал в воздушное пространство Украины
В российском Уссурийске прорвало дамбу: затоплены десятки домов
Украина
Валентина Чорна, редактор ленты

На День Независимости Россия может прибегнуть к ракетному террору — Скибицкий

На День Независимости Россия может прибегнуть к ракетному террору — Скибицкий

На День Независимости Украины российские войска могут прибегнуть к очередному акту ракетного терроризма.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

— Это может случиться на день раньше или позже. Или длиться несколько дней и несколько волн. Собственно, я не думаю, что это может удивить кого-то из украинцев, — сказал он.

Скибицкий отметил, что граждане должны придерживаться рекомендаций, действующих с начала полномасштабной войны, в частности спускаться в укрытие в случае сигнала воздушной тревоги.

Представитель ГУР добавил, что День Независимости — это самый главный праздник, поскольку за обретение государственности боролись многие поколения украинцев, и эта борьба продолжается сегодня.

— Это мотивация для всех Сил безопасности и обороны нашего государства продолжать свою упорную и креативную работу. Не в украинских городах, а на России должны тревожиться перед Днем нашей Независимости, как, собственно, в любой другой день, потому что пока оккупанты находятся на нашей земле, спокойной жизни Московия не увидит и не почувствует, — подытожил Скибицкий.

Читайте также
Игнат рассказал, могут ли россияне готовить обстрелы на День Независимости
Ракета летить в небі

Источник: Обозреватель
Война в Украине, День Независимости, Ракетные удары России, Разведка, Російська агресія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Коллаборанты с Херсонской области хотят переместить оккупационное правительство в Крым — Хлань
Крим Азовське море
Ежедневно “разгоняли” до 70 фейков о войне: в Киеве задержали двух пропагандисток Кремля
На День Независимости Россия может прибегнуть к ракетному террору — Скибицкий
Данилов рассказал, что РФ планирует делать с оккупированными территориями Украины
На День Независимости Россия может прибегнуть к ракетному террору — Скибицкий
Украина не будет бойкотировать Олимпиаду-2024, даже если там будут “нейтральные” россияне – Гутцайт
Олімпіада у Парижі
В России готовят новую волну мобилизации — Скибицкий
Мобілізація в Росії
Видео
Натягивают противоминные сетки и ставят наблюдательные пункты: Одесса готова к пляжному сезону

Показатели воды в норме, а противоминные сетки уже натягивают. Одесские пляжи снова готовят к открытию. Соответствующее распоряжение подписал глава ОВА Олег Кипер. Он объясняет, что побережье станет доступным для людей для оздоровления. Правда, только некоторые его участки, которые будут соответствовать нормам. Однако в военном командовании считают, что рекреационные зоны Одессы и области все еще несут немало угроз. С этим согласны и экологи.

Александра Ченкова
Все решит Кабмин: противостояние Нафтогаза и АРМА
На День Независимости Россия может прибегнуть к ракетному террору — Скибицкий
Восстановление энергетики: каким будет следующий отопительный сезон
На День Независимости Россия может прибегнуть к ракетному террору — Скибицкий
Пострадал за преданность: волонтеры спасли собачку из новой Каховки
На День Независимости Россия может прибегнуть к ракетному террору — Скибицкий
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (11.08.2023)
На День Независимости Россия может прибегнуть к ракетному террору — Скибицкий
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь