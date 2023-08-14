На День Независимости Россия может прибегнуть к ракетному террору — Скибицкий

На День Независимости Украины российские войска могут прибегнуть к очередному акту ракетного терроризма.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

— Это может случиться на день раньше или позже. Или длиться несколько дней и несколько волн. Собственно, я не думаю, что это может удивить кого-то из украинцев, — сказал он.

Скибицкий отметил, что граждане должны придерживаться рекомендаций, действующих с начала полномасштабной войны, в частности спускаться в укрытие в случае сигнала воздушной тревоги.

Представитель ГУР добавил, что День Независимости — это самый главный праздник, поскольку за обретение государственности боролись многие поколения украинцев, и эта борьба продолжается сегодня.

— Это мотивация для всех Сил безопасности и обороны нашего государства продолжать свою упорную и креативную работу. Не в украинских городах, а на России должны тревожиться перед Днем нашей Независимости, как, собственно, в любой другой день, потому что пока оккупанты находятся на нашей земле, спокойной жизни Московия не увидит и не почувствует, — подытожил Скибицкий.

Источник : Обозреватель

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