Игнат рассказал, могут ли россияне готовить обстрелы на День Независимости
Российские войска могут прибегнуть к обстрелам Украины как на День Независимости, так и в любой другой день.
Об этом в эфире телемарафона Єдині новини сказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, отвечая на вопрос о вероятности вражеской атаки 24 августа.
По его словам, сейчас в небе находится 30 российских воздушных целей. Речь идет о беспилотниках, самолетах-разведчиках и истребителях. Учитывая это, от оккупантов можно ждать чего угодно и когда угодно.
— Любые средства воздушного нападения — это вопрос быстрый. Приняли решение — привели в боевую готовность — запустили. Понятно, что мы будем в эти дни более усиленно, более взвешенно и более уверенно контролировать обстановку, как это делаем и всегда. Здесь у нас каждый день — это тревога и внимание. Поэтому нужно об этом помнить, — сказал Игнат.
Напомним, в прошлом году на День Независимости россияне нанесли ракетный удар по железнодорожной станции в поселке Чаплино Днепропетровской области. В результате атаки погибли по меньшей мере 25 человек.
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