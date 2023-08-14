На День Незалежності Росія може вдатись до ракетного терору – Скібіцький

На День Незалежності України російські війська можуть вдатися до чергового акту ракетного тероризму.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький.

– Це може трапитись на день раніше або пізніше. Або тривати кілька днів і кілька хвиль. Власне, я не думаю, що це може здивувати когось з українців, – сказав він.

Скібіцький наголосив, що громадяни мають дотримуватися рекомендацій, які діють з початку повномасштабної війни, зокрема спускатися в укриття в разі сигналу повітряної тривоги.

Представник ГУР додав, що День Незалежності – це найголовніше свято, оскільки за здобуття державності боролись багато поколінь українців, і ця боротьба триває сьогодні.

– Це мотивація для усіх Сил безпеки та оборони нашої держави продовжувати свою завзяту та креативну роботу. Не в українських містах, а на Росії мають тривожитись перед Днем нашої Незалежності, як, власне, в будь-який інший день, бо доки окупанти перебувають на нашій землі, спокійного життя Московія не побачить і не відчує, – підсумував Скібіцький.

Джерело : Обозреватель

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