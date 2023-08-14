После удара дронами в июле. Опубликованы спутниковые снимки ремонта на Крымском мосту
Появились спутниковые снимки ремонта на незаконно построенном Крымском мосту после удара морскими дронами в прошлом месяце.
Фотографии обнародовал аналитик отдела исследований внешней и оборонной политики Американского института предпринимательства Брэди Африк.
На своей странице в Twitter он сравнил снимки, сделанные 30 июля, 4 августа и 13 августа 2023 года. Особого прогресса в ремонте не наблюдается.
— Длительный ремонт Крымского моста можно увидеть на новых спутниковых снимках Керченского пролива. Этот промежуток времени показывает попытки России отремонтировать мост после того, как Украина ударила по этому месту в прошлом месяце, — говорится в сообщении.
В последнее время в оккупированном Крыму регулярно сообщают о прилетах. 12 августа дважды за день на незаконно построенном Керченском мосту раздавались взрывы.
Первые взрывы на Крымском мосту прозвучали после обеда. А второй за день хлопок на Керченском мосту произошел примерно через два часа.
Источник: Brady Africk
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