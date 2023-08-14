Після удару дронами у липні. Опубліковані супутникові знімки ремонту на Кримському мосту

З’явилися супутникові знімки ремонту на незаконно збудованому Кримському мосту після удару морськими дронами минулого місяця.

Світлини оприлюднив аналітик відділу досліджень зовнішньої та оборонної політики Американського інституту підприємництва Бреді Африк.

На своїй сторінці у Twitter він порівняв знімки, зроблені 30 липня, 4 серпня і 13 серпня 2023 року. Особливого прогресу в ремонті не спостерігається.

– Тривалий ремонт Кримського мосту можна побачити на нових супутникових знімках Керченської протоки. Цей проміжок часу показує спроби Росії відремонтувати міст після того, як Україна вдарила по цьому місці минулого місяця, — йдеться у повідомленні.

Останнім часом в окупованому Криму регулярно повідомляють про прильоти. 12 серпня двічі за день на незаконно збудованому Керченському мосту лунали вибухи.

Так, перші вибухи на Кримському мосту пролунали по обіді. А друга за день бавовна на Керченському мосту сталася приблизно через дві години.

Джерело: Brady Africk

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