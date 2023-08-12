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Марта Бондаренко, редактор ленты

На Крымском мосту “бавовна”: движение автомобилей перекрыли

кримський міст

Сегодня на Крымском мосту, пересекающем Керченский пролив, прозвучали очень мощные взрывы.

Автомобильное движение по мосту перекрыли, сообщают местные паблики.

Также, по предварительной информации, повреждения получили два пролета на мосту. А вот незаконный глава Крыма Сергей Аксенов уверяет, что мост цел, а российская ПВО якобы сбила две ракеты.

К мосту летят российские вертолеты.

8 октября 2022 года на Крымском мосту прогремели мощные взрывы. Тогда обвалились два пролета автомобильной части и сильно горела железнодорожная колея.

В ночь на 17 июля 2023 на Керченском мосту упали два пролета. Перед этим прогремел взрыв.

Напомним, что поздно ночью 4 августа прогремели взрывы на Керченском мосту. Тогда движение автотранспорта перекрыли. Сообщалось, что мост одновременно атаковали как надводные дроны, так и авиационные беспилотники.

Фото: Крымский ветер

Война в Украине, Взрыв, Керченский мост, Крым
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Обучение пилотов на F-16: почему до сих пор не началась подготовка и кто тормозит процесс

Украинские пилоты уже давно готовы начать обучение на истребителях F-16. Вероятно, тренировки начнутся уже с конца лета, – об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. О том, что Запад затягивает с этим, говорит и бывший верховный командующий объединенными силами НАТО в Европе Филипп Бридлав. По его словам, многие страны уже готовы принимать наших пилотов и имеют планы обучения, но именно США тормозят процесс. Промедление с истребителями заставляет Украину сбавлять темпы контрнаступления, – добавляет Бридлав в интервью Голосу Америки.

Наталья Луценко
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