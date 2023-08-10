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Украина
Марта Бондаренко, редактор ленты

Первая в мире кибервойна: в СБУ рассказали, сколько атак нейтрализовали в прошлом году

кібер СБУ

В Службе безопасности Украины назвали, сколько вражеских кибератак спецназовцы нейтрализовали с началом полномасштабной войны.

Об этом на конференции iForum 2023, которая проходит в Киеве, рассказал руководитель киберотдела СБУ Илья Витюк.

По его словам, сейчас идет первая в мире кибервойна — между Украиной и Россией.

За прошлый год Служба безопасности Украины отработала и нейтрализовала около 4500 кибератак, то есть в среднем — это где-то 10-15 попыток взломать наши системы в сутки. Илья Витюк отметил, что это далеко не все прецеденты, а только те случаи, которыми занимается именно СБУ.

Чтобы было понятно, то в 2021 году — за год до войны — эта цифра составляла 1400 за год; в 2020-м году — 800 кибератак.

Илья Витюк отметил, что кибератаки Россия комбинировала и с ракетными обстрелами нашей энергосистемы, что имело больший негативный эффект.

Руководитель киберотдела СБУ подчеркнул, что такие кибератаки расценивается как атаки на гражданскую инфраструктуру и когда зимой у людей нет света, связи, воды, отопления — это может приводить к человеческим жертвам.

Война в Украине, Кибератаки, СБУ
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