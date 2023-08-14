Щодня “розганяли” до 70 фейків про війну: у Києві затримано двох пропагандисток Кремля

Кіберфахівці СБУ затримали у Києві двох поплічниць ворога, які працювали на росіянина, головного редактора прокремлівського порталу Вся Тверь Олександра Зеніна.

Про це повідомляє СБУ.

За вказівками Зеніна, фігурантки щодня поширювали в українському сегменті популярних соцмереж і Telegram-каналів до 70 фейкових повідомлень про війну в Україні.

– Насамперед зловмисниці масово “розганяли” дезінформацію про хід бойових дій на фронті та намагалися дискредитувати Сили оборони. Для цього створили і самостійно адміністрували мережу проросійських Telegram-каналів та спільнот у Facebook, яка охоплювала аудиторію у понад 10 тис. користувачів, – йдеться у повідомленні.

Матеріали для деструктивного контенту вони отримували у вигляді електронних “методичок”.

За успішно виконані завдання російський пропагандист надсилав своїм підопічним до 10 тис. у гривневому еквіваленті.

За наявними даними, Зенін координував свої дії з російськими спецслужбами і через публікації фігуранток намагався поширювати панічні настрої серед українців.

За даними слідства, колаборантками виявились дві безробітні мешканки Києва, які хотіла працювати у сфері копірайтингу на фріланс-біржах.

Таким чином вони потрапили у поле зору Зеніна, який за щомісячні “гонорари” залучив їх до співпраці у війні проти України.

Ініційована СБУ лінгвістична експертиза підтвердила незаконність дій колаборанток.

Під час обшуків за місцями проживання зловмисниць вилучено комп’ютерну техніку, яку вони використовували для адміністрування ворожих інтернет-ресурсів.

Також виявлено електронний поштовий архів із доказами листування з російським пропагандистом.

Наразі слідчі СБУ повідомили обом фігуранткам про підозру за ч. 6 ст. 111-1 КК України (колабораційна діяльність).

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисницям загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.