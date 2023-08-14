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Малиновская Ангелина, редактор ленты

ВСУ имеют успех в Урожайном и возле Старомайорского — Маляр

ЗСУ військові
Фото: Генштаб ВСУ

Украинские военные имеют успех в Урожайном на южном фронте.

Об этом во время включения из Military Media Center сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Она отметила, что украинские войска ведут наступление на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

— На этой неделе продолжались бои в населенном пункте Урожайное, там есть определенные успехи, — сказала она.

Также, по словам Анны Маляр, Вооруженные Силы Украины имели “определенные успехи” южнее и юго-восточнее Старомайорского, закрепляются на определенных участках.

ВСУ имеют успех в Урожайном и возле Старомайорского — Маляр

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 537-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Война в Украине, Ганна Маляр, Запорожская область
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