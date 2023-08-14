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Юлія Соколова, редакторка стрічки

Вибух чули за десятки кілометрів: біля Мелітополя, ймовірно, знищено військову базу РФ

вибух
Фото: Getty Images

У неділю, 13 серпня, неподалік тимчасово окупованого Мелітополя (Запорізька область) пролунав потужний вибух, який міг знищити військову базу армії РФ.

Про це розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону Єдині новини.

Вибух пролунав приблизно о 16:00 поблизу населеного пункту Радивонівка. Він був такої сили, що його чули мешканці як Мелітополя, так і Кирилівки (на відстані 70 км), Приазовського та Якимівки.

Мапа Запорізької області

Мапа: Deep State

– Був один надпотужний вибух… поблизу села Радивонівка, це локація поблизу нашого Молочного лиману, – заявив Федоров.

Саме в районі Радивонівки окупанти ще рік тому облаштували військову базу в лісництві на березі лиману.

За попередніми даними, позиції військ РФ злетіли у повітря, і бази більше немає.

– Саме на цьому місці ворог розмістив свою військову базу, на якій тренував тих мобіків, яких привозили на запорізьку лінію фронту. Найімовірніше, цієї бази більше немає, тому що після того вибуху наші мешканці чули ще й детонацію, – наголосив Федоров.

За його словами, триває і “самоліквідація ворога”. Зокрема, на трасі від Мелітополя до Бердянська позавчора сталася ДТП за участю військової вантажівки Урал та автомобіля, який віз нафтопродукти для окупантів. Пролунав вибух, і траса перекрита впродовж останніх двох днів.

А поблизу села Роботине один із російських офіцерів змусив підлеглих перевдягтися в українську форму, щоб ввести наших військових в оману. Проте окупантів не розпізнали свої ж та накрили їх вогнем.

– Продовження було саме поблизу Мелітополя, коли цей офіцер почав ховатися від свого російського “правосуддя”. Коли за ним приїхали, він розстріляв двох поліцейських, а потім убили і його. Тож вони допомагають нашим героїчним військовим і самоліквідовуються, – додав Федоров.

Як відомо, зранку 14 серпня в тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області було чути вибухи. У порту лунала сирена.

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Іван Федоров, Війна в Україні, військова база, Вибух, Запорізька область, Мелітополь
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