ВСУ имеют успех на левом берегу Херсонщины — Маляр
Украинские военные успешно выполнили задание на левом берегу Днепра в Херсонской области.
Об этом во время включения с Military Media Center сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, комментируя заинтересованность событиями на этом участке фронта.
— Там были выполнены определенными подразделениями определенные задачи, мы конечно не можем раскрывать, что именно было сделано, но с этими задачами справились, — сказала она.
Также Маляр добавила, что для того, чтобы там закрепиться, нужно вытеснять врага и зачищать территорию.
Напомним, что 12 августа Маляр заявила, что поводов для ажиотажа нет, тем самым опровергнув слухи о продвижении ВСУ на Херсонщине.
Показатели воды в норме, а противоминные сетки уже натягивают. Одесские пляжи снова готовят к открытию. Соответствующее распоряжение подписал глава ОВА Олег Кипер. Он объясняет, что побережье станет доступным для людей для оздоровления. Правда, только некоторые его участки, которые будут соответствовать нормам. Однако в военном командовании считают, что рекреационные зоны Одессы и области все еще несут немало угроз. С этим согласны и экологи.Александра Ченкова