ВСУ имеют успех на левом берегу Херсонщины — Маляр

Украинские военные успешно выполнили задание на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Об этом во время включения с Military Media Center сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, комментируя заинтересованность событиями на этом участке фронта.

— Там были выполнены определенными подразделениями определенные задачи, мы конечно не можем раскрывать, что именно было сделано, но с этими задачами справились, — сказала она.

Также Маляр добавила, что для того, чтобы там закрепиться, нужно вытеснять врага и зачищать территорию.

Напомним, что 12 августа Маляр заявила, что поводов для ажиотажа нет, тем самым опровергнув слухи о продвижении ВСУ на Херсонщине.

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