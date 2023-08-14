ЗСУ мають успіх на лівому березі Херсонщини – Маляр

Українські військові успішно виконали завдання на лівому березі Дніпра у Херсонській області.

Про це під час включення з Military Media Center повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, коментуючи зацікавленість подіями на цій ділянці фронту.

– Там були виконані певними підрозділами певні завдання, ми звісно не можемо розкривати, що саме було зроблено, але з цими завданнями впорались, — сказала вона.

Також Маляр додала, що для того, аби там закріпитись, потрібно витісняти ворога та зачищати територію.

Нагадаємо, що 12 серпня Маляр заявила, що приводів для ажіотажу немає, таким чином спростувавши чутки про просування ЗСУ на Херсонщині.

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