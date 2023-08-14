ЗСУ мають успіх в Урожайному та біля Старомайорського – Маляр
Українські військові мають успіх в Урожайному на південному фронті.
Про це під час включення з Military Media Center повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.
Вона зазначила, що українські війська ведуть наступ на Мелітопольському та Бердянському напрямках.
– Цього тижня тривали бої в населеному пункті Урожайне, там є певні успіхи, — сказала вона.
Також, за словами Ганни Маляр, Збройні Сили України мали “певні успіхи” південніше та південно-східніше Старомайорського, закріплюються на певних ділянках.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 537-му добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
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