ЗСУ мають успіх в Урожайному та біля Старомайорського – Маляр

Українські військові мають успіх в Урожайному на південному фронті.

Про це під час включення з Military Media Center повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Вона зазначила, що українські війська ведуть наступ на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

– Цього тижня тривали бої в населеному пункті Урожайне, там є певні успіхи, — сказала вона.

Також, за словами Ганни Маляр, Збройні Сили України мали “певні успіхи” південніше та південно-східніше Старомайорського, закріплюються на певних ділянках.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 537-му добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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