ВСУ продолжают деоккупацию Урожайного, возле Бахмута за неделю освободили 3 кв. км — Маляр
Силы обороны Украины продолжают освобождение населенного пункта Урожайное Донецкой области. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.
По ее словам, на Юге украинские военные проводят наступательные операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, продолжаются бои.
— В направлении Урожайного, южнее и юго-восточнее Старомайорского Донецкой области ВСУ имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах. В ходе наступательных действий Силы обороны Таврического направления продолжают освобождение н.п. Урожайное, — написала Маляр в Telegram.
В то же время враг продолжает наступательные действия на Востоке. После активизации российских войск на Купянском и Лиманском направлениях ВСУ смогли не допустить продвижения врага и ощутимо уменьшили его наступательный потенциал.
— Сейчас на Востоке фиксируется определенное уменьшение количества обстрелов и использованных врагом боеприпасов, но это не означает, что враг отступил от своих планов. Сейчас РФ перегруппировывается и пытается восстановить утраченные возможности. Продолжаются бои. Ситуация на Купянском и Лиманском направлениях сложная. Враг постоянно атакует. Наши войска отражают атаки, — сообщила Маляр.
На Купянском направлении противник наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области, осуществляет поиск слабых мест в нашей обороне.
На Лиманском направлении оккупанты продолжают штурмовые действия с целью вытеснения наших войск в районе Серебрянского леса Донецкой области, но безуспешно.
На Бахмутском направлении продолжаются тяжелые бои. Враг пытается остановить продвижение ВСУ и восстановить утраченное положение в районах западнее Клещеевки, западнее Андреевки, Курдюмовки.
За прошедшую неделю освобожденную территория на Бахмутском направлении увеличили на 3 кв. км, в целом она составляет 40 кв. км.
На Авдеевском, Марьинском направлениях противник пытается наступать с целью установления полного контроля над населенным пунктом Марьинка и окружения Авдеевки.
Украинские военные не дают врагу реализовать планы, но Маляр отмечает, что это очень непросто. Продолжаются горячие бои, ситуация там напряженная и сложная.
Кроме того, оккупанты постоянно делают безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Старомайорского.
Показатели воды в норме, а противоминные сетки уже натягивают. Одесские пляжи снова готовят к открытию. Соответствующее распоряжение подписал глава ОВА Олег Кипер. Он объясняет, что побережье станет доступным для людей для оздоровления. Правда, только некоторые его участки, которые будут соответствовать нормам. Однако в военном командовании считают, что рекреационные зоны Одессы и области все еще несут немало угроз. С этим согласны и экологи.Александра Ченкова