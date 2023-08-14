ЗСУ продовжують деокупацію Урожайного, біля Бахмута за тиждень звільнили 3 кв. км – Маляр

Сили оборони України продовжують звільнення населеного пункту Урожайне Донецької області. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, на Півдні українськові військові проводять наступальні операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, тривають бої.

– В напрямку Урожайного, південніше та південно-східніше Старомайорського Донецької області ЗСУ мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. Під час наступальних дій Сили оборони Таврійського напрямку продовжують звільнення н. п. Урожайне, – написала Маляр у Telegram.

Водночас ворог продовжує наступальні дії на Сході. Після активізації російських військ на Куп’янському та Лиманському напрямках ЗСУ змогли не допустити просування ворога та відчутно зменшили його наступальний потенціал.

– Зараз на Сході фіксується певне зменшення кількості обстрілів та використаних ворогом боєприпасів, але це не означає, що ворог відступив від своїх планів. Наразі РФ перегруповується та намагається відновити втрачені спроможності. Тривають бої. Ситуація на Куп’янському та Лиманському напрямках складна. Ворог постійно атакує. Наші війська відбивають атаки, – повідомила Маляр.

На Куп’янському напрямку противник нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону у Бєлгородській області, здійснює пошук слабких місць в нашій обороні.

На Лиманському напрямку окупанти продовжують штурмові дії з метою витіснення наших військ в районі Серебрянського лісу Донецької області, але безуспішно.

На Бахмутському напрямку тривають важкі бої. Ворог намагається зупинити просування ЗСУ та відновити втрачене положення у районах західніше Кліщіївки, західніше Андріївки, Курдюмівки.

За минулий тиждень звільнену територію на Бахмутському напрямку збільшили на 3 кв. км, загалом вона становить 40 кв. км.

На Авдіївському, Мар’їнському напрямках противник намагається наступати з метою встановлення повного контролю над населеним пунктом Мар’їнка та оточення Авдіївки.

Українські військові не дають ворогу реалізувати плани, але Маляр наголошує, що це дуже непросто. Тривають гарячі бої, ситуація там напружена і складна.

Крім того, окупанти постійно роблять безуспішні спроби відновити втрачене положення в районі Старомайорського.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.