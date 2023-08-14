Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні Терміново
На Вінниччині під час тривоги пролунали вибухи: що відомо
В Україні дозволили виїзд за кордон ще одній категорії громадян
Прямував з Норвегії до Туреччини: літак з пасажирами потрапив у повітряний простір України
РФ вгатила Кинджалами по Прикарпаттю: загинула дитина
У російському Уссурійську прорвало дамбу: затоплено десятки будинків
Україна
Валентина Чорна, редакторка стрічки

ЗСУ продовжують деокупацію Урожайного, біля Бахмута за тиждень звільнили 3 кв. км – Маляр

війна
Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони України продовжують звільнення населеного пункту Урожайне Донецької області. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, на Півдні українськові військові проводять наступальні операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, тривають бої.

– В напрямку Урожайного, південніше та південно-східніше Старомайорського Донецької області ЗСУ мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. Під час наступальних дій Сили оборони Таврійського напрямку продовжують звільнення н. п. Урожайне, – написала Маляр у Telegram.

Урожайне на карті

Фото: DeepState

Водночас ворог продовжує наступальні дії на Сході. Після активізації російських військ на Куп’янському та Лиманському напрямках ЗСУ змогли не допустити просування ворога та відчутно зменшили його наступальний потенціал.

– Зараз на Сході фіксується певне зменшення кількості обстрілів та використаних ворогом боєприпасів, але це не означає, що ворог відступив від своїх планів. Наразі РФ перегруповується та намагається відновити втрачені спроможності. Тривають бої. Ситуація на Куп’янському та Лиманському напрямках складна. Ворог постійно атакує. Наші війська відбивають атаки, – повідомила Маляр.

На Куп’янському напрямку противник нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону у Бєлгородській області, здійснює пошук слабких місць в нашій обороні.

На Лиманському напрямку окупанти продовжують штурмові дії з метою витіснення наших військ в районі Серебрянського лісу Донецької області, але безуспішно.

На Бахмутському напрямку тривають важкі бої. Ворог намагається зупинити просування ЗСУ та відновити втрачене положення у районах західніше Кліщіївки, західніше Андріївки, Курдюмівки.

За минулий тиждень звільнену територію на Бахмутському напрямку збільшили на 3 кв. км, загалом вона становить 40 кв. км.

На Авдіївському, Мар’їнському напрямках противник намагається наступати з метою встановлення повного контролю над населеним пунктом Мар’їнка та оточення Авдіївки.

Українські військові не дають ворогу реалізувати плани, але Маляр наголошує, що це дуже непросто. Тривають гарячі бої, ситуація там напружена і складна.

Крім того, окупанти постійно роблять безуспішні спроби відновити втрачене положення в районі Старомайорського.

Читайте також
ЗСУ мають успіх на лівому березі Херсонщини – Маляр
Війна в Україні

Бахмут, Війна в Україні, Ганна Маляр, Російська агресія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
3,5 млн грн на спортивний майданчик: на Львівщині назріває скандал через черговий тендер
дитячий майданчик, діти
В Україні посилять контроль за виїздом чоловіків за кордон: в ДПСУ пояснили, як саме
Пункт пропуску на кордоні України
США виділяють Україні новий пакет допомоги на $200 млн
Снаряди, боєприпаси
Контрнаступ ЗСУ на Півдні: що може призвести до обвалу фронту та деокупації
ЗСУ продовжують деокупацію Урожайного, біля Бахмута за тиждень звільнили 3 кв. км – Маляр
Допомога від організації Карітас: кому надають, що передбачає та де отримати
ЗСУ продовжують деокупацію Урожайного, біля Бахмута за тиждень звільнили 3 кв. км – Маляр
Відео
Натягують протимінні сітки та ставлять спостережні пункти: Одеса готова до пляжного сезону

Показники води у нормі, а протимінні сітки вже натягують. Одеські пляжі знову готують до відкриття. Відповідне розпорядження підписав голова ОВА Олег Кіпер. Він пояснює, узбережжя стане доступним для людей задля оздоровлення. Щоправда, лише певні його ділянки, які відповідатимуть нормам. Однак у військовому командуванні вважають, рекреаційні зони Одещини все ще несуть чимало загроз. З цим погоджуються й екологи.

Олександра Ченкова
Все вирішить Кабмін: протистояння Нафтогазу та АРМА
ЗСУ продовжують деокупацію Урожайного, біля Бахмута за тиждень звільнили 3 кв. км – Маляр
Відбудова енергетики: яким буде наступний опалювальний сезон
ЗСУ продовжують деокупацію Урожайного, біля Бахмута за тиждень звільнили 3 кв. км – Маляр
Постраждав за відданість: волонтери врятували песика з нової Каховки
ЗСУ продовжують деокупацію Урожайного, біля Бахмута за тиждень звільнили 3 кв. км – Маляр
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (11.08.2023)
ЗСУ продовжують деокупацію Урожайного, біля Бахмута за тиждень звільнили 3 кв. км – Маляр
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь