ВСУ проводят “воспитательную работу” под Купянском и уничтожили колонну техники РФ под Бахмутом – Череватый

На Лимано-Купянском направлении продолжаются ожесточенные бои. Украинские военные проводят там для оккупантов “воспитательную работу” из артиллерии и реактивных систем залпового огня.

Об этом рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона Єдині новини.

По его словам, враг подтягивает резервы на этом направлении, максимально использует там авиацию и артиллерию.

За сутки войска РФ совершили 521 обстрел по нашим позициям из всех видов артиллерии – от минометов до реактивных систем залпового огня, а также семь авиационных налетов. Произошло 11 боевых столкновений, однако рашисты не имели успеха. Во время боев удалось уничтожить 34 оккупантов, 95 получили ранения, двое попали в плен.

Череватый уточнил, что враг периодически пытается обострить ситуацию на Купянском направлении, однако после огневой работы ВСУ этот пыл стихает.

– Сегодня они снова немного подняли эскалацию – 11 боестолкновений. Перед тем по ним были нанесены мощные удары, проделана еще некоторая профилактическая работа, и динамика атак спадала. Сейчас снова наши Силы обороны проводят “воспитательную работу” с ними из реактивных систем залпового огня, артиллерии, авиации, некоторых других средств поражения. Я думаю, что снова у них снизятся эти возможности, — подчеркнул Череватый.

Спикер уточнил, что на этом направлении недавно побывал командующий Сухопутными войсками ВСУ, генерал Александр Сырский. Он отдал необходимые распоряжения.

Ситуация там хоть и сложная, но контролируемая.

– Изучена обстановка, усилены позиции на наиболее нужных направлениях. Добавлены огневые возможности там, где это нужно, — заявил Череватый.

Бои под Бахмутом

Сергей Череватый прокомментировал и ситуацию на Бахмутском направлении.

Там враг за сутки 593 раза открывал огонь по нашим позициям, совершил два авианалета. Произошло 6 боестолкновений, во время которых украинские воины уничтожили 42 оккупантов, 104 ранили, двоих взяли в плен.

В войсках РФ под Бахмутом сейчас происходит активная ротация из-за больших ежедневных потерь.

Череватый подтвердил, что ВСУ разбили российскую колонну под Бахмутом, в которой были так называемые новейшие танки Т-90М Прорыв и БМП. На этой бронетехнике российские солдаты пытались контратаковать и отбить позиции.

Колонну остановили военнослужащие 92-й отдельной механизированной бригады. Они сначала дистанционно заминировали это направление, и колонна вражеской бронетехники подорвалась. А затем украинские защитники “филигранно добили ее артиллерией”.

По предварительным данным, там было пять бронемашин, из которых два танка Т-90М, боевая машина пехоты, боевая машина десанта и легкий бронированный артиллерийский тягач МТ-ЛБ.

Как отметил Череватый, оккупанты под Бахмутом время от времени пытаются контратаковать, “однако, как правило, становятся хорошей целью для нашей артиллерии”.

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