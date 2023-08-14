ВСУ проводят “воспитательную работу” под Купянском и уничтожили колонну техники РФ под Бахмутом – Череватый
На Лимано-Купянском направлении продолжаются ожесточенные бои. Украинские военные проводят там для оккупантов “воспитательную работу” из артиллерии и реактивных систем залпового огня.
Об этом рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона Єдині новини.
По его словам, враг подтягивает резервы на этом направлении, максимально использует там авиацию и артиллерию.
За сутки войска РФ совершили 521 обстрел по нашим позициям из всех видов артиллерии – от минометов до реактивных систем залпового огня, а также семь авиационных налетов. Произошло 11 боевых столкновений, однако рашисты не имели успеха. Во время боев удалось уничтожить 34 оккупантов, 95 получили ранения, двое попали в плен.
Череватый уточнил, что враг периодически пытается обострить ситуацию на Купянском направлении, однако после огневой работы ВСУ этот пыл стихает.
– Сегодня они снова немного подняли эскалацию – 11 боестолкновений. Перед тем по ним были нанесены мощные удары, проделана еще некоторая профилактическая работа, и динамика атак спадала. Сейчас снова наши Силы обороны проводят “воспитательную работу” с ними из реактивных систем залпового огня, артиллерии, авиации, некоторых других средств поражения. Я думаю, что снова у них снизятся эти возможности, — подчеркнул Череватый.
Спикер уточнил, что на этом направлении недавно побывал командующий Сухопутными войсками ВСУ, генерал Александр Сырский. Он отдал необходимые распоряжения.
Ситуация там хоть и сложная, но контролируемая.
– Изучена обстановка, усилены позиции на наиболее нужных направлениях. Добавлены огневые возможности там, где это нужно, — заявил Череватый.
Бои под Бахмутом
Сергей Череватый прокомментировал и ситуацию на Бахмутском направлении.
Там враг за сутки 593 раза открывал огонь по нашим позициям, совершил два авианалета. Произошло 6 боестолкновений, во время которых украинские воины уничтожили 42 оккупантов, 104 ранили, двоих взяли в плен.
В войсках РФ под Бахмутом сейчас происходит активная ротация из-за больших ежедневных потерь.
Череватый подтвердил, что ВСУ разбили российскую колонну под Бахмутом, в которой были так называемые новейшие танки Т-90М Прорыв и БМП. На этой бронетехнике российские солдаты пытались контратаковать и отбить позиции.
Колонну остановили военнослужащие 92-й отдельной механизированной бригады. Они сначала дистанционно заминировали это направление, и колонна вражеской бронетехники подорвалась. А затем украинские защитники “филигранно добили ее артиллерией”.
???? Сили оборони зупинили колону наступу із російських танків Т-90М та БМП з піхотою на Донеччині.
Українські військові розбили колону російської бронетехніки, що намагалась захопити позиції ЗСУ поблизу Андріївки.#ukraine #war #military #militarnyi #україна #війна #зсу pic.twitter.com/kFYLA0A020
— Мілітарний (@mil_in_ua) August 14, 2023
По предварительным данным, там было пять бронемашин, из которых два танка Т-90М, боевая машина пехоты, боевая машина десанта и легкий бронированный артиллерийский тягач МТ-ЛБ.
Как отметил Череватый, оккупанты под Бахмутом время от времени пытаются контратаковать, “однако, как правило, становятся хорошей целью для нашей артиллерии”.
Показатели воды в норме, а противоминные сетки уже натягивают. Одесские пляжи снова готовят к открытию. Соответствующее распоряжение подписал глава ОВА Олег Кипер. Он объясняет, что побережье станет доступным для людей для оздоровления. Правда, только некоторые его участки, которые будут соответствовать нормам. Однако в военном командовании считают, что рекреационные зоны Одессы и области все еще несут немало угроз. С этим согласны и экологи.Александра Ченкова