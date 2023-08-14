ЗСУ проводять “виховну роботу” під Куп’янськом та знищили колону техніки РФ під Бахмутом – Череватий
На Лимано-Куп‘янському напрямку тривають запеклі бої. Українські військові проводять там для окупантів “виховну роботу” з артилерії та реактивних систем залпового вогню.
Про це розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону Єдині новини.
За його словами, ворог підтягує резерви на цьому напрямку, максимально використовує там авіацію та артилерію.
За добу війська РФ здійснили 521 обстріл по наших позиціях з усіх видів артилерії – від мінометів до реактивних систем залпового вогню, а також сім авіаційних нальотів. Відбулося 11 бойових зіткнень, однак рашисти не досягли успіху. Під час боїв вдалося знищити 34 окупантів, 95 зазнали поранень, двоє потрапили в полон.
Череватий уточнив, що ворог періодично намагається загострити ситуацію на Куп‘янському напрямку, однак після вогневої роботи ЗСУ цей запал стихає.
– Сьогодні вони знову трохи підняли ескалацію – 11 боєзіткнень. Перед тим по них були завдані потужні удари, здійснена ще деяка профілактична робота, і динаміка атак спадала. Зараз знову наші Сили оборони проводять “виховну роботу” з ними з реактивних систем залпового вогню, артилерії, авіації, деяких інших засобів ураження. Я думаю, що знову в них знизяться ці можливості, – наголосив Череватий.
Речник уточнив, що на цьому напрямку нещодавно побував командувач Сухопутних військ ЗСУ, генерал Олександр Сирський. Він віддав необхідні розпорядження.
Тож ситуація там хоч і складна, проте контрольована.
– Вивчена обстановка, посилені позиції на найбільш потрібних напрямках. Додано вогневих можливостей там, де це потрібно, – заявив Череватий.
Бої під Бахмутом
Сергій Череватий прокоментував і ситуацію на Бахмутському напрямку.
Там ворог за добу 593 рази відкривав вогонь по наших позиціях, здійснив два авіанальоти. Відбулося 6 боєзіткнень, під час яких українські воїни знищили 42 окупантів, 104 поранили, двох взяли в полон.
У військах РФ під Бахмутом зараз відбувається активна ротація через великі щоденні втрати.
Череватий підтвердив, що ЗСУ розбили російську колону під Бахмутом, у якій були так звані новітні танки Т-90М Прорив та БМП. На цій бронетехніці російські солдати намагалися контратакувати та відбити позиції.
Колону зупинили військовослужбовці 92 окремої механізованої бригади. Вони спочатку дистанційно замінували цей напрямок, і колона ворожої бронетехніки підірвалася. А потім українські захисники “філігранно добили її артилерією”.
???? Сили оборони зупинили колону наступу із російських танків Т-90М та БМП з піхотою на Донеччині.
Українські військові розбили колону російської бронетехніки, що намагалась захопити позиції ЗСУ поблизу Андріївки.#ukraine #war #military #militarnyi #україна #війна #зсу pic.twitter.com/kFYLA0A020
— Мілітарний (@mil_in_ua) August 14, 2023
За попередніми даними, там було п’ять бронемашин, із яких – два танки Т-90М, бойова машина піхоти, бойова машина десанту і легкий броньований артилерійський тягач МТ-ЛБ.
Як зазначив Череватий, окупанти під Бахмутом час від часу намагаються контратакувати, “проте як правило стають хорошою ціллю для нашої артилерії”.
Показники води у нормі, а протимінні сітки вже натягують. Одеські пляжі знову готують до відкриття. Відповідне розпорядження підписав голова ОВА Олег Кіпер. Він пояснює, узбережжя стане доступним для людей задля оздоровлення. Щоправда, лише певні його ділянки, які відповідатимуть нормам. Однак у військовому командуванні вважають, рекреаційні зони Одещини все ще несуть чимало загроз. З цим погоджуються й екологи.Олександра Ченкова