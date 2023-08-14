ЗСУ проводять “виховну роботу” під Куп’янськом та знищили колону техніки РФ під Бахмутом – Череватий

На Лимано-Куп‘янському напрямку тривають запеклі бої. Українські військові проводять там для окупантів “виховну роботу” з артилерії та реактивних систем залпового вогню.

Про це розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону Єдині новини.

За його словами, ворог підтягує резерви на цьому напрямку, максимально використовує там авіацію та артилерію.

За добу війська РФ здійснили 521 обстріл по наших позиціях з усіх видів артилерії – від мінометів до реактивних систем залпового вогню, а також сім авіаційних нальотів. Відбулося 11 бойових зіткнень, однак рашисти не досягли успіху. Під час боїв вдалося знищити 34 окупантів, 95 зазнали поранень, двоє потрапили в полон.

Череватий уточнив, що ворог періодично намагається загострити ситуацію на Куп‘янському напрямку, однак після вогневої роботи ЗСУ цей запал стихає.

– Сьогодні вони знову трохи підняли ескалацію – 11 боєзіткнень. Перед тим по них були завдані потужні удари, здійснена ще деяка профілактична робота, і динаміка атак спадала. Зараз знову наші Сили оборони проводять “виховну роботу” з ними з реактивних систем залпового вогню, артилерії, авіації, деяких інших засобів ураження. Я думаю, що знову в них знизяться ці можливості, – наголосив Череватий.

Речник уточнив, що на цьому напрямку нещодавно побував командувач Сухопутних військ ЗСУ, генерал Олександр Сирський. Він віддав необхідні розпорядження.

Тож ситуація там хоч і складна, проте контрольована.

– Вивчена обстановка, посилені позиції на найбільш потрібних напрямках. Додано вогневих можливостей там, де це потрібно, – заявив Череватий.

Бої під Бахмутом

Сергій Череватий прокоментував і ситуацію на Бахмутському напрямку.

Там ворог за добу 593 рази відкривав вогонь по наших позиціях, здійснив два авіанальоти. Відбулося 6 боєзіткнень, під час яких українські воїни знищили 42 окупантів, 104 поранили, двох взяли в полон.

У військах РФ під Бахмутом зараз відбувається активна ротація через великі щоденні втрати.

Череватий підтвердив, що ЗСУ розбили російську колону під Бахмутом, у якій були так звані новітні танки Т-90М Прорив та БМП. На цій бронетехніці російські солдати намагалися контратакувати та відбити позиції.

Колону зупинили військовослужбовці 92 окремої механізованої бригади. Вони спочатку дистанційно замінували цей напрямок, і колона ворожої бронетехніки підірвалася. А потім українські захисники “філігранно добили її артилерією”.

За попередніми даними, там було п’ять бронемашин, із яких – два танки Т-90М, бойова машина піхоти, бойова машина десанту і легкий броньований артилерійський тягач МТ-ЛБ.

Як зазначив Череватий, окупанти під Бахмутом час від часу намагаються контратакувати, “проте як правило стають хорошою ціллю для нашої артилерії”.

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