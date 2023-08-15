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Валентина Чорна, редактор ленты

Обсудили предоставление ПВО и бронемашин: Резников встретился с министром финансов Германии

Резніков та міністр фінансів Німеччини
Фото: Минобороны

Во вторник, 15 июля, министр обороны Украины Алексей Резников встретился в Киеве с федеральным министром финансов Германии Кристианом Линднером.

Чиновника ФРГ проинформировали о текущей ситуации с безопасностью в Украине и тенденциях по ее развитию.

Резников поблагодарил Германию за лидерство в танковой коалиции, а также подчеркнул важность предоставления материально-технической помощи нашему государству для отражения российской агрессии.

— Среди приоритетных перспективных направлений было отмечено получение средств ПВО, боеприпасов различного калибра, а также различного типа бронемашин. Министр обороны, в частности, отметил необходимость бронированных медицинских машин для быстрой эвакуации раненых украинских воинов в военные госпитали во время так называемого “золотого часа”, который имеет решающее значение для спасения жизни, — проинформировала пресс-служба Минобороны Украины.

Олексій Резніков

Министр финансов Германии в свою очередь засвидетельствовал безоговорочную поддержку территориальной целостности и независимости Украины.

Также он выразил готовность продолжать дальнейшее практическое взаимодействие по широкому спектру вопросов.

— Наше сотрудничество во время войны — хорошее подтверждение наших общих ценностей. Я поражен теми усилиями, которые прилагаются руководством Украины и Минобороны, в частности, во внедрении реформ, а также мужеством украинцев в защите своей страны. Ваш пример вдохновляет нас, ведь демонстрирует, что общество может развиваться в тяжелых условиях вооруженной борьбы и отражения неспровоцированной российской агрессии, — сказал Кристиан Линднер.

Представители немецкой делегации вместе с заместителем министра обороны по вопросам европейской интеграции Андреем Шевченко осмотрели на Михайловской площади уничтоженные российские танки и бронетехнику и почтили память павших украинских воинов.

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Источник: Минобороны
Война в Украине, Міноборони, Німеччина, Алексей Резников, Російська агресія
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