Обговорили надання ППО та бронемашин: Резніков зустрівся з міністром фінансів Німеччини

У вівторок, 15 липня, міністр оборони України Олексій Резніков зустрівся у Києві з федеральним міністром фінансів Німеччини Крістіаном Лінднером.

Чиновника ФРН поінформували про поточну безпекову ситуацію в Україні та тенденції щодо її розвитку.

Резніков подякував Німеччині за лідерство у танковій коаліції, а також наголосив на важливості надання матеріально-технічної допомоги нашій державі для відбиття російської агресії.

– Серед пріоритетних перспективних напрямів було зазначено отримання засобів ППО, боєприпасів різного калібру, а також різного типу бронемашин. Міністр оборони, зокрема, наголосив на потребі броньованих медичних машин для швидкої евакуації поранених українських воїнів до військових шпиталів під час так званої “золотої години”, яка має вирішальне значення для порятунку життя, – поінформувала пресслужба Міноборони України.

Міністр фінансів Німеччини своєю чергою засвідчив беззаперечну підтримку територіальної цілісності й незалежності України.

Також він висловив готовність продовжувати подальшу практичну взаємодію за широким спектром питань.

– Наше співробітництво під час війни – гарне підтвердження наших спільних цінностей. Я вражений тими зусиллями, які докладаються керівництвом України та Міноборони, зокрема, у впровадженні реформ, а також мужністю українців у захисті своєї країни. Ваш приклад надихає нас, адже демонструє, що суспільство може розвиватися у важких умовах збройної боротьби та відбиття неспровокованої російської агресії, – сказав Крістіан Лінднер.

Представники німецької делегації разом із заступником міністра оборони з питань європейської інтеграції Андрієм Шевченком оглянули на Михайлівській площі знищені російські танки і бронетехніку та вшанували пам’ять полеглих українських воїнів.

Джерело : Міноборони

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