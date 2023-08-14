Глава Минфина Германии поддерживает передачу Украине дальнобойных ракет Taurus
Глава Министерства финансов ФНР Кристиан Линднер заявил, что во время визита в Киев надеется на скорейшее решение вопроса о поставках Украине ракет Taurus.
Как сообщает агентство DPA, по мнению Линднера, они помогут Украине победить в развязанной Россией полномасштабной войне.
– Поэтому с нашей стороны частично есть ответственность за то, чтобы нынешние силы Украины всегда были больше, чем жестокость, вытекающая из путинской войны, – отметил министр.
Он отметил, что правительство Германии стремится сделать все возможное, чтобы усилить военные возможности Украины.
– Поскольку я знаю, что многие поддерживают такую помощь — как и я лично, то я надеюсь на быстрое, скорейшее выяснение этих вопросов, – подчеркнул глава Минфина.
Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц в интервью ZDF рассказал, что не исключает возможность поставки Украине крылатых ракет Taurus, однако подчеркнул, что сначала должен тщательно обдумать такое решение.
Между тем советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что дальнобойные ракеты Taurus и АTACMS могут помочь Украине уменьшить потенциал России на поле боя, ускорить контрнаступление и сохранить жизни украинских защитников.
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