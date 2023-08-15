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Российские диверсанты пытались проникнуть в Черниговскую область — Наев

Российские диверсанты пытались проникнуть в Черниговскую область — Наев
Фото: Генштаб ВСУ

В Северной операционной зоне, в пределах Новгород-Северской территориальной общины, пресечена очередная попытка пересечения границы Украины со стороны РФ.

Об этом сообщил командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев.

Приближение к контрольной полосе с разных сторон двух вооруженных групп боевиков заметил часовой поста наблюдения. Завязался стрелковый бой.

— Сразу по решению старшего командира по диверсионным силам противника было нанесено огневое поражение из артиллерии. Одновременно к государственной границе выдвинулся противодиверсионный резерв с подразделениями аэронаблюдения, — говорится в сообщении.

По предварительным данным, диверсионно-разведывательные группы состояли из пяти и семи боевиков соответственно.

Понеся потери ранеными и убитыми, враг отошел в обратном направлении.

Ранее командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев сообщил, что российские ДРГ активизировались на Севере.

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Источник: Сергей Наев

Война в Украине, Черниговская область
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