Российские диверсанты пытались проникнуть в Черниговскую область — Наев
В Северной операционной зоне, в пределах Новгород-Северской территориальной общины, пресечена очередная попытка пересечения границы Украины со стороны РФ.
Об этом сообщил командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев.
Приближение к контрольной полосе с разных сторон двух вооруженных групп боевиков заметил часовой поста наблюдения. Завязался стрелковый бой.
— Сразу по решению старшего командира по диверсионным силам противника было нанесено огневое поражение из артиллерии. Одновременно к государственной границе выдвинулся противодиверсионный резерв с подразделениями аэронаблюдения, — говорится в сообщении.
По предварительным данным, диверсионно-разведывательные группы состояли из пяти и семи боевиков соответственно.
Понеся потери ранеными и убитыми, враг отошел в обратном направлении.
Ранее командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев сообщил, что российские ДРГ активизировались на Севере.
Источник: Сергей Наев
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