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Кадыров посылает войска в Украину, чтобы выслужиться перед Путиным — разведка Британии

Рамзан Кадиров
Фото: Getty Images

Несколько дней назад лидер Чечни Рамзан Кадыров признал присутствие батальона Ахмад-Восток в ожесточенном противостоянии на Ореховском участке фронта в Запорожской области, подчеркнув роль одного из главных чеченских подразделений в этом районе.

В разведке Великобритании видят в этом попытку Кадырова продемонстрировать свою преданность российскому диктатору Владимиру Путину.

— Чеченские войска составляют относительно небольшой, но заметный компонент российских сил в Украине. Кадыров, вероятно, активно продвигает роль своих подразделений частично для того, чтобы укрепить свою репутацию сторонника Путина, — отмечают в разведке.

Это подчеркивает также официальное подчинение батальона Ахмад-Восток 42 мотострелковой дивизии Южного военного округа, которая действовала в районе поселка Работино. То есть Кадыров подчинился Минобороны РФ, которое ранее постоянно критиковал.

Еще в начале июля для сдерживания украинского контрнаступления на Таврическом направлении Россия задействовала отряды из состава батальона Ахмад-Восток.

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Кадыров посылает войска в Украину, чтобы выслужиться перед Путиным — разведка Британии

Война в Украине, Великобритания, Владимир Путин, Рамзан Кадиров, Разведка, Російська агресія, Чечня
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