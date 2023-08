Кадыров посылает войска в Украину, чтобы выслужиться перед Путиным — разведка Британии

Несколько дней назад лидер Чечни Рамзан Кадыров признал присутствие батальона Ахмад-Восток в ожесточенном противостоянии на Ореховском участке фронта в Запорожской области, подчеркнув роль одного из главных чеченских подразделений в этом районе.

В разведке Великобритании видят в этом попытку Кадырова продемонстрировать свою преданность российскому диктатору Владимиру Путину.

— Чеченские войска составляют относительно небольшой, но заметный компонент российских сил в Украине. Кадыров, вероятно, активно продвигает роль своих подразделений частично для того, чтобы укрепить свою репутацию сторонника Путина, — отмечают в разведке.

Это подчеркивает также официальное подчинение батальона Ахмад-Восток 42 мотострелковой дивизии Южного военного округа, которая действовала в районе поселка Работино. То есть Кадыров подчинился Минобороны РФ, которое ранее постоянно критиковал.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 15 August 2023

Find out more about Defence Intelligence’s use of language: https://t.co/h8U2gN0Mde

???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/gu6lFvToyA

— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) August 15, 2023