Кадыров посылает войска в Украину, чтобы выслужиться перед Путиным — разведка Британии
Несколько дней назад лидер Чечни Рамзан Кадыров признал присутствие батальона Ахмад-Восток в ожесточенном противостоянии на Ореховском участке фронта в Запорожской области, подчеркнув роль одного из главных чеченских подразделений в этом районе.
В разведке Великобритании видят в этом попытку Кадырова продемонстрировать свою преданность российскому диктатору Владимиру Путину.
— Чеченские войска составляют относительно небольшой, но заметный компонент российских сил в Украине. Кадыров, вероятно, активно продвигает роль своих подразделений частично для того, чтобы укрепить свою репутацию сторонника Путина, — отмечают в разведке.
Это подчеркивает также официальное подчинение батальона Ахмад-Восток 42 мотострелковой дивизии Южного военного округа, которая действовала в районе поселка Работино. То есть Кадыров подчинился Минобороны РФ, которое ранее постоянно критиковал.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 15 August 2023
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???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/gu6lFvToyA
— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) August 15, 2023
Еще в начале июля для сдерживания украинского контрнаступления на Таврическом направлении Россия задействовала отряды из состава батальона Ахмад-Восток.
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