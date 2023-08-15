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Война в Украине может действительно привести к распаду РФ — СМИ

кремль
Фото: Pexels

Ряд аналитиков рассматривают распад Российской Федерации как возможное следствие войны российского диктатора Владимира Путина против Украины.

Об этом пишет профессор политологии в Университете Ратгерса в Ньюарке Александр Мотыль в своей статье для The Hill.

— Пришло время серьезно отнестись к потенциальному распаду России… хотя мир был бы лучше при значительно ослабленной России, ее падение может не пройти гладко, — говорится в материале.

С мнением Мотыля согласен и Януш Бугайский из Джеймстаунского фонда.

— Как страна, находящаяся под жесткими международными санкциями и лишенная своей ресурсной базы в Сибири, Россия будет иметь значительно меньшие возможности для нападения на соседей, — считает он.

По мнению Бугайского, ослабление РФ приведет к тому, что восточный фронт НАТО станет более безопасным, а Украина, Грузия и Молдова смогут вернуть свои оккупированные территории и подать заявки на интеграцию в ЕС и НАТО, не боясь реакции России.

В то же время, по словам обозревателя Washington Post Дэвида Игнатиуса, которого цитирует Мотыль, “раздробленная, деморализованная Россия — это дьявольская площадка. … Внутренний беспорядок в России ставит перед Путиным серьезную дилемму, но это также очень опасно для Запада”.

Татьяна Становая из Фонда Карнеги добавляет, что, с одной стороны, “Кремль одновременно будет бороться с… углублением кризиса лидерства Путина, все большей нехваткой политической подотчетности, все более неэффективными ответами власти на новые вызовы, усилением фрагментации среди элит и обществом, которое становится настроенным все больше против власти”.

С другой стороны, “миру придется бороться с более опасной и непредсказуемой Россией”, ведь вполне вероятно, что “этот поворот внутрь может привести к более прагматичному подходу к войне против Украины”.

Мотыль отмечает, что соседи России и Запад уже три десятилетия живут с крайне нестабильной и непредсказуемой Россией. Какими бы ни были причины такого положения вещей, вероятность того, что Россия вдруг избавится от нестабильности и непредсказуемости и остановит сползание к дезинтеграции, практически нулевая.

— Все, что могут сделать Запад и Украина, а также другие соседи России — это выиграть войну, изолировать себя от хаоса России и понять, что нужно будет сделать, чтобы удостовериться, что видение Бугайского оказалось долговременным, — заключает профессор.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Запад должен готовиться к распаду и развалу РФ, потому что Советский Союз ранее уже потерпел поражение.

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Война в Украине может действительно привести к распаду РФ — СМИ

Источник: The Hill
Война в Украине, Росія, Украина
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