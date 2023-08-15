Війна в Україні може справді призвести до розпаду РФ – ЗМІ

Низка аналітиків розглядають розпад Російської Федерації як можливий наслідок війни російського диктатора Володимира Путіна проти України.

Про це пише професор політології в Університеті Ратгерса в Ньюарку Олександр Мотиль у своїй статті для The Hill.

– Настав час серйозно поставитися до потенційного розпаду Росії… хоча світ був би кращим за значно ослабленої Росії, її падіння може не пройти гладко, – йдеться у матеріалі.

З думкою Мотиля згоден і Януш Бугайський з Джеймстаунського фонду.

– Як країна, що перебуває під жорсткими міжнародними санкціями і позбавлена своєї ресурсної бази в Сибіру, Росія матиме значно менші можливості для нападу на сусідів, – вважає він.

На думку Бугайського, послаблення РФ приведе до того, що східний фронт НАТО стане більш безпечним, а Україна, Грузія і Молдова зможуть повернути свої окуповані території і подати заявки на інтеграцію до ЄС і НАТО, не боячись реакції Росії.

Водночас, за словами оглядача Washington Post Девіда Ігнатіуса, якого цитує Мотиль, “роздроблена, деморалізована Росія — це диявольський майданчик. … Внутрішній безлад у Росії ставить перед Путіним серйозну дилему, але це також дуже небезпечно для Заходу”.

Тетяна Станова з Фонду Карнегі додає, що, з одного боку, “Кремль одночасно боротиметься з… поглибленням кризи лідерства Путіна, дедалі більшою нестачею політичної підзвітності, дедалі неефективнішими відповідями влади на нові виклики, посиленням фрагментації серед еліт та суспільством, яке стає налаштованим все більше проти влади”.

З іншого боку, “світу доведеться боротися з більш небезпечною і непередбачуваною Росією”, адже цілком ймовірно, що “цей поворот всередину може призвести до більш прагматичного підходу до війни проти України”.

Мотиль наголошує, що сусіди Росії і Захід уже три десятиліття живуть із вкрай нестабільною і непередбачуваною Росією. Хоч би якими були причини такого стану речей, імовірність того, що Росія раптом позбудеться нестабільності та непередбачуваності й зупинить сповзання до дезінтеграції, практично нульова.

– Все, що можуть зробити Захід і Україна, а також інші сусіди Росії – це виграти війну, ізолювати себе від хаосу Росії та зрозуміти, що потрібно буде зробити, щоб упевнитися, що бачення Бугайського виявилося довготривалим, – підсумовує професор.

Раніше секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що Захід має готуватися до розпаду та розвалу РФ, тому що Радянський Союз раніше вже зазнав поразки.

Джерело : The Hill

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